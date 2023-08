Teleturnieje cały czas cieszą się w telewizji niesłabnącą popularnością i trafiają w gusta wielu sympatyków. W 2020 roku po 17 latach przerwy w emisji na ekrany powrócił "Va banque". W poniedziałek 28 sierpnia TVP wyemitowało premierowy odcinek nowego sezonu. W programie wystąpili Adam Zagórny, Piotr Tabarkiewicz oraz Przemysław Kaczówka, którego kilka miesięcy temu widzowie poznali w jednym z odcinków "Milionerów". Jedno z zagadnień, z którymi mierzyli się uczestnicy, wywołało niemałe kontrowersje w sieci.

"Va banque". Internauci dopatrują się błędu. Produkcja zabrała głos

Widzowie, oglądając najnowszy odcinek "Va banque", nie mogli wyjść z podziwu. Byli zaskoczeni pomysłowością produkcji. W pewnym momencie uczestnicy musieli ułożyć pytania do zagadnień zawartych w kategorii o nazwie "Kate-goria". W tym samym czasie na ekranie pojawiło się hasło: "Ta belgijska piosenkarka pop wylansowała przebój "Désenchantée".

Jak się okazało, chodziło o Kate Ryan, która w 2003 roku wspomnianą piosenką promowała album "Different". Niektórzy z widzów dopatrzyli się jednak pewnej niejasności. W związku z tym niemal od razu chwycili za telefony i ruszyli do komentowania w mediach społecznościowych. "Dziś był błąd, ponieważ przebój "Désenchantée" wylansowała Mylen Farmer, a Kate Ryan to cover" - zauważył jeden z internautów. Produkcja ruszyła z odpowiedzią. "Kate również wylansowała. Kategoria jednak wykluczała Mylen" - wyjaśniono.

"Va banque". To pytanie zbiło z tropu internautów

Na tym jednak nie koniec. Dużo skrajnych emocji wzbudziło również zapytanie finałowe z kategorii "W internecie". Pytanie brzmiało: "Zamieszcza kontrowersyjne treści w celu zwrócenia na siebie uwagi, jego nazwa wywodzi się z wędkarstwa". Później wyszło na jaw, że chodziło o tzw. trolling. Taki obrót spraw zszokował niejednego internautę. "Nie miałem pojęcia, że troll ma coś wspólnego z wędkarstwem, podałbym taką odpowiedź, będąc jednak przekonanym, że chodzi o coś innego", "Twórcy "Va Banque" po prostu nas zbaitowali, dlatego troll internetowy to prawidłowa odpowiedź", "Ale, że troll to od wędkarstwa? Tego nie wiedziałam" - pisali w komentarzach.