Mało kto spodziewał się, że Michał Szpak i Katarzyna Nosowska będą brani pod uwagę przy poszukiwaniu jurorów do nowego programu TVN-u. Telewizja przechodzi ostatnio "okres rewolucji". Duże zmiany dotyczą nie tylko ramówki, ale także prowadzących niektórych programów. Lidia Kazen, która objęła posadę dyrektora po Edwardzie Miszczaku, stawia na całkiem nowe formaty. Coraz więcej informacji pojawia się na temat "Drag me Out". To właśnie w tym show, mamy zobaczyć Nosowską i Szpaka. Więcej zdjęć muzyków znajdziesz w galerii na górze strony.

Program o drag queens w TVN. Znamy już całe jury?

Od dłuższego czasu umówi się o tym, że TVN pracuje nad polską wersją popularnego show "Drag me Out". W programie znane gwiazdy stylizowane są na drag queen w taki sposób, że trudno poznać, kto jest kim. Lidia Kazen potwierdziła, że przewodniczącym jury ma zostać Andrzej Seweryn, który niedawno wcielił się w rolę drag queen Loretty w serialu "Królowa", na Netfliksie. Teraz Pudelek, powołując się na swoje źródła, twierdzi, że obok Seweryna zasiądą również Michał Szpak i Katarzyna Nosowska. Co myślicie o takim składzie?

TVN sporo zapłacił Michałowi Szpakowi i Katarzynie Nosowskiej

Portal powołując się na swoje źródła, przytoczył także inne informacje na temat nowego show TVN-u. "Szefowie stacji chyba do tej pory nie są do końca przekonani o tym, że Polska jest gotowa na taki format. Bali się, że trudno będzie znaleźć chętnych do udziału w show celebrytów i że reakcja widzów będzie negatywna. Ostatecznie jednak postanowiono zaryzykować, ale przez to opóźnienie program trafi na antenę dopiero wiosną 2024 roku". To samo źródło udzieliło również informacji na temat reakcji Nosowskiej i Szpaka na zaproszenie do programu. "Zarówno Kasia, jak i Michał z entuzjazmem przyjęli tę propozycję. Wiedzą, że to show może być przełomowe w historii polskiej telewizji. Stacja nie żałowała też pieniędzy na ich gaże, oferując im naprawdę imponujące stawki" - mogliśmy przeczytać na stronie. ZOBACZ TEŻ: Maciej Orłoś uderza w TVN. Tak, to nie pomyłka. "Festiwal hipokryzji, mnie zatkało"

