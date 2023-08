"Uwaga!" to interwencyjny program na antenie TVN, od lat cieszący się dużą popularnością. Od 2002 roku porusza trudne sprawy, z którymi zmagają się Polacy. Przyszedł czas na wielkie zmiany, które z pewnością wpłyną na jakość omawianych materiałów. Niedawno dowiedzieliśmy się, że z programem pożegnała się dwójka prowadzących. Na ich miejsce przyjdzie trójka zupełnie innych osób. W poniedziałek 28 sierpnia pokazano także nowe studio. Więcej zdjęć z odświeżonego planu nagrań znajdziesz w galerii na górze strony.

"Uwagę!" pierwszy raz w historii programu poprowadzi kobieta

W gronie nowych prowadzących znalazła się Daria Górka znana wszystkim z TVN24. Warto wspomnieć, że Ryszard Cebula wciąż będzie jednym z prezentujących materiały. Do ekipy dołączyła także dwójka nowych reporterów, Tomasz Patora i Jakub Dreczka. Będą oni łączyć rolę gospodarza programu z pracą reporterską w terenie. W poniedziałek 28 sierpnia Ryszard Cebula przywitał widzów w nowym otoczeniu. "Dobry wieczór. Witam w zupełnie nowym studiu, ale "Uwaga!" pozostaje niezmiennie, zawsze w twojej sprawie" - powiedział prezenter na wizji.

"Uwaga!" nie zwalnia tempa. "Bardzo dobre wyniki oglądalności"

Do zmian odniosła się szefowa programu, Aleksandra Rejnowicz. "Ostatnie bardzo dobre wyniki oglądalności pokazują, że program interwencyjno-śledczy jest formatem, który widzowie TVN bardzo sobie cenią. Mają słuszne poczucie, że walczymy o ich sprawy i jesteśmy przy tym skuteczni. W nowej odsłonie programu chcemy, by zaangażowanie reporterów, było jeszcze lepiej widoczne. Zależy nam także, by reportaże w większym stopniu opowiadały o aktualnych sprawach, którymi żyją nasi widzowie" - możemy przeczytać na stronie programu.