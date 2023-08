Justynę mieliśmy okazję poznać w ósmej edycji kultowego programu TVP "Rolnik szuka żony". Kobieta zrobiła piorunujące wrażenie, podjeżdżając pod dom Kamila imponującym samochodem. Amerykański Dodge wywarł ogromne wrażenie nie tylko na rolniku i jego rodzicach, ale również i na widzach programu. Uczestniczka nie zagościła jednak długo na gospodarstwie. W pewnym momencie postanowiła pożegnać się z formatem. To wydarzenie bez wątpienia zbliżyło do siebie Kamila i Joannę. Mimo że Justyna nie dała się bliżej poznać, to wciąż cieszy się sporym zainteresowaniem wśród internautów. Trzeba przyznać, że od udziału w programie nieco się zmieniła.

"Rolnik szuka żony". Justyna jest nie do poznania. Zaskoczyła internautów

Justyna aktywnie działa w mediach społecznościowych, zwłaszcza na Instagramie, gdzie jej poczynania śledzi ponad dziesięć tysięcy osób. Jakiś czas temu zaskoczyła ich, publikując nową fotografię. Wygląda na to, że kobieta lubi bawić się modą i eksperymentować z wyglądem. Na udostępnionym zdjęciu pokazała się w całkowicie odmienionym wydaniu. Z jej głowy zniknęła burza loków. W zamian za to pojawiła się wzorzysta kolorowa chusta. Całość została uzupełniona delikatnym makijażem, podkreślającym rysy twarzy.

Pod opublikowanym postem pojawiły się liczne komentarze. Internauci byli pod wrażeniem niebanalnej urody uczestniczki i zasypali ją komplementami. "Co za uroda, przez chwilę pani nie poznałam" - napisała jedna z internautek. "Pięknie wyglądasz" - dodała kolejna. Więcej zdjęć Justyny znajdziecie w naszej galerii w górnej części artykułu.

"Rolnik szuka żony". Justyna wyjawiła, dlaczego opuściła program

W finałowym odcinku ósmej serii "Rolnik szuka żony" Justyna wyjawiła, dlaczego zdecydowała się na opuszczenie formatu. Jak się okazało, udział w telewizyjnym show uświadomił jej, że jest zbyt nieśmiałą osobą. To doświadczenie skłoniło ją do wyjścia ze strefy komfortu. Kobieta uświadomiła sobie, że chce być bardziej otwarta na poznawanie nowych ludzi i zawieranie znajomości.