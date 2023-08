Julia Gołębiowska dała się poznać w szóstej edycji programu "Ślubu od pierwszego wejrzenia". Od samego początku wszyscy widzowie byli pewni, że jej małżeństwo z Tomkiem prędzej czy później się skończy. Tak też się stało. Po zakończeniu emisji randkowego show u boku Julii pojawił się nowy partner. Z tego względu uczestniczka wyprowadziła się nawet za granicę. Po czasie wyszło na jaw, że i tym razem nie trafiła na prawdziwą miłość. Obecnie Julia mieszka w Polsce. Regularnie kontaktuje się z fanami w mediach społecznościowych. Ostatnio zdecydowała się na pewne wyznanie.

Zobacz wideo "Ślub od pierwszego wejrzenia". Wydawało się, że te pary przetrwają

"Ślub od pierwszego wejrzenia". Julia przekazała radosną nowinę. Fani nie kryli zaskoczenia

Julia Gołębiowska aktywnie działa w mediach społecznościowych. Uczestniczka "Ślubu od pierwszego wejrzenia" zebrała ponad 70 tysięcy fanów na profilu na Instagramie. Ostatnio wstawiła nietypowe zdjęcie. Przedstawiało ono małe skarpetki i czapkę dla dziecka oraz... zdjęcie USG. Fani od razu rzucili się do gratulowania. Uwagę jednak przykuł opis. Tego obserwatorzy się nie spodziewali. Julia nieźle ich zaskoczyła!

Julia Gołębiowska na Instagramie fot. https://www.instagram.com/golebiowska.julka/screenshot

"Dziś jest dzień, w którym wszyscy dowiedzieliśmy się, że będziesz... chłopcem! Nie była to łatwa droga, dlatego wszyscy bali się ogłaszać dobrą nowinę. To będzie zaszczyt pokazywać ci świat z perspektywy prawie 30 lat starszej siostry. Alan, czekamy na ciebie" - napisała Julia pod fotografią. Okazało się, że uczestniczka nie zostanie mamą, a starszą siostrą! To jej tata czeka na narodziny dziecka. Bohaterka show zdradziła dodatkowo imię i przewidywaną datę urodzenia chłopca. Spodziewaliście się? Więcej zdjęć znajdziecie w galerii na górze strony.

Jakiś czas temu w sieci pojawiły się doniesienia, że to Julia jest w ciąży. W lutym 2023 roku dawna uczestniczka zorganizowała na Instagramie Q&A. Jedna z fanek w bezpośredni sposób chciała się dowiedzieć, czy kobieta oczekuje dziecka. Julia Gołębiowska bez wahania odpowiedziała. Tym samym rozwiała wszelkie wątpliwości obserwatorów. "Ojej, nie wiem skąd to pytanie. Być może zasugerowałam to tymi "zmianami". Do ciąży mi daleko" - wyznała wówczas na profilu. ZOBACZ TEŻ: Kasia ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" zaspokoiła ciekawość fanów. Zdradziła, czy była na ślubie eks