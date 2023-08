Program rozrywkowy "Mam talent!" cieszy się niesłabnącą popularnością w różnych zakątkach świata. Widzowie z ogromnym zaciekawieniem śledzą kolejne poczynania uczestników. Najbardziej znana jest amerykańska wersja show. W jednym z ostatnich odcinków doszło do nieco kontrowersyjnej sytuacji. Fani programu byli przerażeni występem, jaki zobaczyli. Frustrację wylali w sieci.

"Mam talent!". Ten ognisty pokaz amerykańscy widzowie zapamiętają na długo

Ray Wold i jego matka wykonali tzw. pokaz ognia. W trakcie występu widzowie mogli zobaczyć, jak ubranie i kapelusz uczestnika show stają w płomieniach. Oprócz tego Ray trzymał w dłoniach ogniste lasso, którym wykonywał chaotyczne ruchy. Na tym jednak występ się nie zakończył.

Chwilę później doszło do sytuacji mrożącej widzom krew w żyłach. Ray założył łańcuchy na szyję i na nadgarstki, a następnie wszedł do wanny pełnej wody. W tym czasie jego matka rozlała i podpaliła benzynę. Ray walczył o to, by uwolnić się z łańcuchów i wydostać się z wanny, zanim się poparzy. Na sam koniec pokazu matka Raya podpaliła sobie pupę, po czym usiadła w wiadrze z wodą, aby ugasić płomienie.

W trakcie występu jurorami targały skrajne emocje. Podczas gdy Simon Cowell był zachwycony poczynaniami uczestników, Howie Mandel był pod zdecydowanie mniejszym wrażeniem. Podobne zdanie mieli widzowie, którym pokaz nie przypadł do gustu. W mediach społecznościowych programu posypały się liczne komentarze. "Czysta głupota" - napisał jeden z internautów. "To nie jest zabawne" - dodał kolejny. To tylko niektóre reakcje, jakie pojawiły się pod opublikowanym postem. A wy co o tym sądzicie? Więcej zdjęć z występu znajdziecie w naszej galerii w górnej części artykułu.