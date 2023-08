Laluna dała się poznać jako uczestniczka "Królowych życia". Po zakończeniu programu zaczęła występować w podobnych show o nazwie "Diabelnie boskie". Popularność przyniosły jej także walki we freak-fightowej federacji Fame MMA. To jednak nie wszystko. Laluna Unique jest znana również z zamiłowania do zabiegów medycyny estetycznej, co wielokrotnie podkreślała w różnych programach. Celebrytka nigdy nie ukrywała, że poprawiała urodę. W ostatnim czasie po raz kolejny udała się do kliniki.

REKLAMA

Zobacz wideo Sylwia Bomba o Lalunie. Jest szansa na zgodę?

Laluna po raz kolejny poprawiła urodę. Tym razem w Turcji. Poznajcie?

Laluna aktywnie działa również w mediach społecznościowych. Na profilu na Instagramie śledzi ją prawie pół miliona osób. Celebrytka często mówi o swoim zamiłowaniu do poprawiania urody. Nie ukrywa również, że w tym celu często wybiera się do klinik w Turcji. Wiele gwiazd decyduje się na taki krok, ze względu na niższe ceny zabiegów. Ostatnio Laluna po raz kolejny zdecydowała się na zabieg.

Laluna Unique (po prawej), Gala rozdania nagród 'Optymista Roku' fot. AKPA

Laluna ma na koncie kilka popularnych zabiegów. Ostatnim razem lista się wydłużyła. Celebrytka postanowiła zmienić swoje spojrzenie i zrobiła tzw. "foxy eyes". Nos celebrytki również wygląda inaczej. Tego typu zmiana jest nazywana "rosyjskim nosem". Na sam koniec nie mogło zabraknąć także popularnego ostatnio "Barbie touch-up". Całe przedsięwzięcie zostało zrelacjonowane na Instagramie. Laluna pokazała się fanom jeszcze w bandażach. Po jakimś czasie zaprezentowała nowy wygląd na gali rozdania nagród "Optymista Roku". Co sądzicie o wizerunku celebrytki? Więcej zdjęć Laluny znajdziecie w galerii na górze strony.

"Królowe życia". Laluna żałuje operacji plastycznych? Dosadnie odpowiedziała

Ile Laluna zapłaciła za zabiegi medycyny estetycznej? Kwota zwala z nóg

Laluna Unique często opowiada o zabiegach, które przeszła. Nie ukrywa, że nie przestanie poprawiać swojej urody, dopóki nie będzie wyglądać tak, jak sobie to wymarzyła. Nie da się ukryć, że tego typu wydatki nie należą do najtańszych. Jakiś czas temu fani pytali celebrytkę, ile tak naprawdę kosztowały ją liczne zmiany w wyglądzie. Na początku 2023 roku Laluna podała konkretną kwotę. Zdradziła, że z jej portfela dotychczas zniknęły aż dwa miliony złotych! Warto podkreślić, że to stan sprzed kilku miesięcy. Od tego czasu z pewnością kwota wzrosła. ZOBACZ TEŻ: "Królowe życia". Laluna wydała krocie na operacje plastyczne. Lepiej usiądźcie. Kwota jest powalająca