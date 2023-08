Klaudia Majchrzak i Maksym Skripin poznali się w pierwszej odsłonie programu "True Love". Początkowo uczestniczka nie mogła odnaleźć się w randkowym show. Warunki nie do końca jej odpowiadały. Wszystko się zmieniło, gdy poznała Maksyma. Choć nie da się ukryć, że oboje mają kompletnie inne charaktery, postanowili spróbować czegoś więcej. W ich relacji dochodziło do wielu kłótni. Widzowie zarzucali nawet Klaudii, że związała się z mężczyzną, aby zostać jak najdłużej w programie. Kilka miesięcy po zakończeniu edycji para pokazała wszystkim, że złośliwe plotki były wyssane z palca. Związek Klaudii i Maksyma przetrwał już pół roku.

"True Love". Maksym i Klaudia zaskoczyli nagraniem. Fani są zachwyceni

Klaudia i Maksym na początku tworzyli nietypowy duet. Większość widzów była pewna, że ta dwójka nigdy się nie dogada. Czas pokazał, że przeciwieństwa się przyciągają. Uczestnicy szybko się zakochali. Okazało się nawet, że tylko ich związek przetrwał poza programem. Ostatnio świętowali pół roku relacji. Z tej okazji zrelacjonowali romantyczny wyjazd na zamek. Pochwalili się, jak świętują spędzony wspólnie czas. W sieci pojawiło się mnóstwo komentarzy. "Życzę wam kolejnych wspólnych miesięcy, świetnie razem wyglądacie", "Taka miłość w oczach, wow!" - czytamy na profilach pary na Instagramie.

Nie jest to pierwszy raz, gdy zakochani dzielą się wspólnymi ujęciami. Na kontach Klaudii i Maksyma w mediach społecznościowych znajdziecie mnóstwo kadrów, które świadczą o tym, że w ich związku świetnie się wiedzie. Jakiś czas temu w wywiadzie z cozatydzien.tvn.pl opowiedzieli o tym, jak to było na początku ich wspólnej drogi. "Jesteśmy z dwóch różnych planet i dużo się kłóciliśmy, ale coś jest większego i staramy się dalej to rozwijać. Teraz jest dobrze, jak będzie dalej - zobaczymy" - mówił wówczas Maksym. Więcej zdjęć znajdziecie w galerii na górze strony.

"True Love". Fani Klaudii i Maksyma dopytywali się o zaręczyny. Dostali odpowiedź

Jakiś czas temu Maksym zorganizował na profilu na Instagramie sesję Q&A. Zachęcił obserwatorów do zadawania mu pytań. Fani zastanawiali się, czy w życiu pary szykują się zaręczyny. Oboje zgodnie stwierdzili, że to jeszcze nie ten czas. Chcą poznać się lepiej, zanim podejmą poważne decyzje. "Na wszystko jest czas. Na ten moment na pewno za szybko. Co myślisz Klaudia? Czekamy na odpowiedzi" - napisał Maksym w sieci. Klaudia potwierdziła jego słowa. "Jesteśmy razem od pięciu miesięcy. Dostajemy bardzo dużo pytań o ślub itd., ale to zdecydowanie za szybko" - podsumowała. ZOBACZ TEŻ: "True Love". Które pary przetrwały? Finaliści podjęli radykalną decyzję. "Rzuciliśmy się na głęboką wodę"

