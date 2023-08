Już 28 sierpnia 2023 roku w TVP pojawią się nowe odcinki serialu "M jak miłość". Wierni fani nie mogą się odczekać emisji 1735. i 1736. odsłony polskiej telenoweli. Produkcja od dawna wywoływała wiele skrajnych emocji. Tym razem nie obejdzie się bez tragicznych wydarzeń. Warto jednak wspomnieć, że pojawi się wiele szczęśliwych momentów. Pora, aby wziąć pod lupę odcinek, który ukaże się 29 sierpnia 2023 roku o godzinie 22:55. Decyzja serialowej Jagody (Katarzyna Kołeczek) może rozłożyć fanów na łopatki.

Nowe odcinki "M jak miłość"! Na co muszą przygotować się widzowie?

W drugim odcinku "M jak miłość" po wakacjach Jagoda postanowi wziąć sprawy w swoje ręce. Kobieta nie chce już dłużej czekać na ruch Tadeusza (Bartłomiej Nowosielski). Bohaterka oświadczy się swojemu ukochanemu. Spontaniczna decyzja nie przyjdzie jej jednak tak łatwo. Wszystko zacznie się od postawy partnera Jagody. Mężczyzna, zamiast zapytać ukochaną o rękę, zaproponuje jej...wspólne wakacje. Gdy Jagoda spyta go, o czym chciał porozmawiać, otrzyma niesatysfakcjonującą odpowiedź.

O… przyszłości… O tym, że ja i ty… My razem… Zastanawiam się, czy moglibyśmy… pojechać w tym roku na jakieś fajne wakacje? - powie zdenerwowany bohater.

Szybko wyjdzie szydło z worka. Jagoda przejrzy sadownika

Jagoda jednak przejrzy, co jej ukochany tak naprawdę chciał powiedzieć. W 1736 odcinku "M jak miłość" znajdzie w kurtce sadownika schowany pierścionek zaręczynowy. Zrozumie, co chce on zrobić. Wykaże się dużym zrozumieniem wobec Tadeusza, któremu oświadczenie się bohaterce będzie przychodziło z trudnością. Nieśmiały mężczyzna boi się odrzucenia. W końcu już raz dał się oszukać. Jego była partnerka, Ola (Justyna Karłowska), uciekła z byłym mężem.

Oświadczam ci się - powie wprost Jagoda, nie czekając na ruch partnera.

Początkowo Tadeusz będzie zaskoczony ruchem ukochanej. "Ale... Przecież to ja powinienem" - będzie się tłumaczył. Jagoda jednak będzie dalej naciskała. "Nie ma znaczenia, kto... Ważne, czy oboje tego chcemy! A ja chcę zostać twoją żoną..." - oznajmi. Sadownik przyjmie jej oświadczyny i zakochani rzucą się sobie w ramiona. Zdjęcia bohaterów "M jak miłość" znajdziecie w galerii na górze strony.