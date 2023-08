W 137. odcinku programu "Nasz nowy dom" Katarzyna Dowbor zjawiła się w Gliwicach, by pomóc pani Małgorzacie Szmajduch, która samodzielnie wychowywała wnuczka Mateusza. Chłopak mimo młodego wieku został doświadczony przez życie. Mówiono, że próbował popełnić samobójstwo, a następnie walczył, by pokonać depresję.

Dowbor cztery lata temu wyremontowała im dom.

Mateusz Szmajduch w programie "Nasz nowy dom" wystąpił jako 18-latek. Po remoncie nie ukrywał radości, że w końcu wraz z babcią może mieszkać w godnych warunkach. "To tak, jakby ktoś nam otworzył drzwi do nowego życia" - mówił Mateusz. Uczestnik znalazł pracę jako konduktor, ale wkrótce potem relacje z jego babcią bardzo się pogorszyły. Wyprowadził się z domu, jednak chwilę później stracił pracę, a nieleczona depresja dała o sobie znać. Został zmuszony wrócić do babci. Krótko po tym został potrącony przez pociąg i stracił nogę. Jego najbliżsi zorganizowali wówczas zbiórkę mającą na celu pomoc w powrocie do normalności. Jak radzi sobie dziś? Jak czytamy w "Super Expressie", Mateusz ma się znacznie lepiej. Zbiórka, którą dla niego zorganizowano, przyniosła efekty. Dziś ma protezę, która ułatwia mu życie.

