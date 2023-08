Oliwia Ciesiółka wzięła udział w czwartej edycji "Ślubu od pierwszego wejrzenia". Programowi specjaliści połączyli ją w parę z Łukaszem. Po zakończeniu eksperymentu małżonkowie zadecydowali, że chcą kontynuować relację. Jakiś czas później doczekali się syna. Chłopiec otrzymał imię Franciszek. Niestety miłość nie przetrwała próby czasu. Pod koniec 2022 roku media obiegła informacja o ich rozstaniu. Po życiowych zawirowaniach przyszła pora na zmiany w wyglądzie. Była uczestniczka randkowego show przeszła nie lada metamorfozę.

"Ślub od pierwszego wejrzenia". Oliwia schudła kilkanaście kilogramów. Zdradziła, ile jej to zajęło

Oliwia prowadzi prężną działalność w mediach społecznościowych. Ostatnio coraz częściej dzieli się z fanami przemyśleniami na temat odchudzania. Tak było i tym razem. Bohaterka ślubnego eksperymentu TVN-u z dumą opublikowała na Instagramie kolejne zestawienie zdjęć, na którym pochwaliła się efektami ciężkiej pracy. Przy okazji ujawniła, ile czasu zajęło jej uzyskanie pożądanej sylwetki. Jak się okazuje, praca nad wymarzoną figurą trwała rok.

"Ślub od pierwszego wejrzenia". Oliwia dzieli się metodami na upragnioną sylwetkę. Ma kilka sprawdzonych sposobów

Oliwia chętnie opowiada o procesie odchudzania. W jednym z filmów opublikowanym na TikToku zdradziła, w jaki sposób dokonała metamorfozy. Według niej kluczem do sukcesu jest nie tylko zbilansowana dieta i regularna aktywność fizyczna. Celebrytka zwraca uwagę na inne czynniki. Zalicza do nich m.in. sen, regenerację oraz odpowiednią suplementację. "Schudłam 17 kilogramów, co przy moim wzroście to zauważalna różnica. Co takiego zrobiłam, że tym razem wyszło, a 50 tysięcy razy wcześniej nie poszło? Przede wszystkim przestałam obsesyjnie patrzeć na swoją sylwetkę, obsesyjnie wchodzić na wagę, patrzeć, czy ona drgnęła, czy kilogram w końcu spadł. Zaczęłam sobie wprowadzać jakieś drobne zmiany do swojego żywienia. Więcej warzyw, więcej wody w ciągu dnia, dzięki temu też mój apetyt się zmniejszył" - opowiadała.

'Ślub od pierwszego wejrzenia. Oliwia bawiła się na weselu. Kreacja? Widowiskowa fot. instagram.com