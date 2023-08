"Mam talent!" był emitowany w latach 2008-2022, zawsze w ramówkach jesiennych. Wyjątkiem był 2020 rok, kiedy z powodu pandemii COVID-19 realizację programu wstrzymano. Fani produkcji byli mocno zaskoczeni, kiedy dowiedzieli się, że tym razem ich ulubione show nie powróci na antenę telewizji. TVN w końcu zabrało głos i wyjawiło, że program powróci z innym składem jury i w innym czasie. Więcej zdjęć z poprzednich edycji znajdziesz w galerii na górze strony.

Program cieszył się niezwykłą popularnością. Według danych Nielsen Audience Measurement wynika, że TVN w czasie emisji cyklu był liderem rynku telewizyjnego. Nic dziwnego, że twórcy zdecydowali się na jego kontynuację. "Wkrótce rozpoczniemy przygotowania do kolejnej edycji "Mam Talent!", a tym samym poszukiwania najzdolniejszych ludzi w naszym kraju. W 15. sezonie nadejdzie czas na zmiany." - informują twórcy na Instagramie. Jedną z największych rewolucji w nowej osłonie będzie zmiana jury. Kto zasiądzie tym razem?

Z programem po wielu latach współpracy pożegnała się Małgorzata Foremniak, a także młodszy stażem Jan Kliment. "Gosiu, Janku, dziękujemy wam za wasze zaangażowanie, doświadczenie i wrażliwość, dzięki którym scena naszego programu była tak wyjątkowym miejscem. Jesteśmy wdzięczni za czas spędzony z wami w "Mam Talent!", trzymamy kciuki za to, co przed wami i życzymy wam samych sukcesów" - napisali twórcy w poście na Instagramie. W 15. edycji do grona jurorskiego dołączy Julia Wieniawa i Marcin Prokop, którego fani od dawna widzieli w tej roli.

Małgorzata Foremniak i Jan Kliment rozpoczynają nowe projekty

Para jurorów co prawda pożegnała się z "Mam talent!", ale twórcy programu podkreślili, że zobaczymy ich w zupełnie nowych odsłonach. "Z Gosią już niebawem spotkamy się w nowym projekcie fabularnym, który z pewnością będzie dużą niespodzianką dla naszych widzów. Będziemy również śledzić dalsze kroki w karierze Janka, który równocześnie będzie wspierał nas choreograficznie w nowych projektach." - poinformowali producenci. "Mam talent!" pojawi się już w przyszłym roku. Casting na prowadzących wciąż trwa.