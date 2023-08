Przed nami dziesiąta już edycja programu "Rolnik szuka żony". Widzowie z niecierpliwością czekają na 17 września, kiedy to zostanie wyemitowany pierwszy odcinek. Co się będzie działo? Do sieci trafił oficjalny zwiastun. Widzimy na nim m.in. uśmiechniętą Martę Manowską, która od samego początku jest prowadzącą show.

"Rolnik szuka żony". Jest zwiastun. Co się stanie w tym sezonie?

"Już po raz dziesiąty będziemy z Martą Manowską kibicować rolnikom, którzy szukają drugiej połówki. Premiera nowego sezonu w niedzielę 17 września w Jedynce" - możemy usłyszeć słowa lektora w zwiastunie. TVP1 nie zmieniła godziny emisji i tak jak w poprzednich sezonach, widzowie mogą śledzić losy bohaterów o 21:15. Na ujęciach oprócz Manowskiej znalazły się także kandydatki, które wysłały listy. Nie wiemy jednak, do kogo przyjechały. To, kto otrzymał największą liczbę listów, jest owiane tajemnicą. Dowiemy się tego dopiero w pierwszym odcinku.

Jeden z nowych bohaterów "Rolnika" już zrobił furorę w sieci

W "zerowej" odsłonie poznaliśmy rolniczki i rolników, którzy zgłosili się do programu. Mogliśmy obejrzeć wizytówki sześciu panów i dwóch pań. Jeden z bohaterów szybko zrobił furorę. Mowa o Arturze. "Nie ma się co zastanawiać, to pewniak tej edycji. Zdobędzie ogromne zainteresowanie i mnóstwo listów, będzie miał z czego wybierać", "Zasypią go listami" - pisali fani programu, a więcej przeczytacie o tym TUTAJ. Kto jeszcze chce na antenie TVP szukać miłości? Zajrzyjcie tutaj: "Rolnik szuka żony". Mama Mariusza skradła całe show. Zauroczyła widzów. "Niezła aparatka". Zdjęcia uczestników z poprzednich edycji znajdziecie w naszej galerii na górze strony.