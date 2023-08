"Hotel Paradise" to uwielbiane przez fanów randkowe show. Widzowie TVN7 mogli obserwować, jak zupełnie obcy ludzie powoli zakochują się w sobie na rajskiej wyspie. Niedawno odbyła się wyjątkowa edycja "Hotel Paradise. All Stars", w której wzięli udział uczestnicy znani z poprzednich odsłon. Emocjonujące zakończenie nie zawiodło telewidzów. Tymczasem producenci pracują już nad kolejnym sezonem. Może powstać szybciej, niż można się tego spodziewać. W mediach społecznościowych pojawiły się nowe informacje.

REKLAMA

Zobacz wideo Klaudia El Dursi o "Love Island", "Love never lies" i Mai Bohosiewicz

"Hotel Paradise". Poznajcie nowych uczestników! To oni wystąpią w nowej edycji

Tuż po zakończeniu ostatniego odcinka w poprzednim sezonie widzowie otrzymali komunikat, z którego wynikało, że wkrótce mogą się spodziewać nowej edycji. Jak się okazało, znana jest już część uczestników. Na profilu "Hotelu Paradise" na Instagramie pojawiły się wizerunki nowych bohaterów. Na razie przedstawiona została pierwsza trójka: Roch, Alicja i Krzysztof. Fani skomentowali post.

Widzowie mieli podzielone zdania na temat nowych uczestników. Niektórzy twierdzili, że producenci za szybko zdradzili, kto wystąpi w nowym sezonie. Inni zwrócili uwagę na to, że w randkowym show jest duża różnorodność. Jeszcze inni z kolei byli oburzeni, że bohaterowie są oceniani po wyglądzie. "Ludzie co jest z wami? Każdy ma inny gust, a po drugie to wnętrze człowieka musi być piękne" - napisał jeden z internautów. Więcej zdjęć dotychczasowych uczestników znajdziecie w galerii na górze strony.

"Hotel Paradise". Grzesiek wciąż nie kryje złości. Porównał Julię do Janoszek

"Hotel Paradise". Ostatni sezon zakończył się z przytupem. Wybuchła afera

Za nami finał "Hotelu Paradise. All Stars". Zakończenie sezonu przyniosło ogromne emocje. W ostatnim odcinku wystąpiły dwie pary: Nana i Blondino oraz Grzegorz i Julia. Drugi duet zwyciężył. Uczestnicy stanęli na ścieżce lojalności. Jak się okazało, Julia rzuciła kulą na kwotę 100 tysięcy złotych. Co za tym idzie, Grzesiek został z niczym. Bohaterka wyznała, że nie podobało jej się zachowanie mężczyzny w stosunku do innych kobiet. Nazwała partnera babiarzem. Z kolei Grzesik stwierdził, że czuje się oszukany. Niedawno rozpoczął medialną batalię. ZOBACZ TEŻ: "Hotel Paradise". Grzegorz ma już nową miłość? Zdecydował się na wyznanie