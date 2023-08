Jessica Miemiec była niewątpliwie jedną z najbardziej barwnych uczestniczek show "Rolnik szuka żony". W programie wystąpiła jako jedna z kandydatek Krzysztofa. Choć nie udało jej się zdobyć serca rolnika, z pewnością zwróciła uwagę telewidzów. Jakiś czas temu kobieta wyznała, że nie żałuje udziału w randkowym show, ponieważ poznała wiele ciekawych ludzi. Niedawno w życiu Jessiki przyszedł czas na zmiany. Dawna kandydatka porzuciła swój charakterystyczny wygląd i zdecydowała się na metamorfozę.

Zobacz wideo "Rolnik szuka żony". Ania Bardowska pojawiła się w programie TVP. Nie wiedziała, na jaki test idzie

Jessica Miemiec przeszła metamorfozę. Jak dziś wygląda uczestniczka programu "Rolnik szuka żony"?

Jessica Miemiec zaistniała w programie "Rolnik szuka żony". Uczestniczka wyróżniała się wyjątkowym wyglądem. Zasłynęła z zamiłowania do mocnego makijażu. Nie ograniczała się też w sferze zabiegów medycyny estetycznej. To właśnie dlatego została odrzucona przez Krzysztofa. Choć Jessica miała duże szanse na podbicie jego serca, mężczyźnie nie podobał się sposób, w jaki się malowała. Uczestniczka stwierdziła, że nie chce zmieniać swojego wizerunku dla potencjalnego partnera. Po jakimś czasie jej preferencje co do wyglądu widocznie się zmieniły.

Jessica Miemiec aktywnie działa w mediach społecznościowych. Uczestniczka regularnie wrzuca posty na profil na Instagramie. W ostatnim czasie można zauważyć, że kobieta postawiła na zmiany. Mocny makijaż zastąpiła delikatnym i subtelnym wyglądem. To jednak nie wszystko. Szczególną uwagę przyciągają włosy uczestniczki. Jessica zdecydowała się kompletnie zmienić fryzurę. Jej czarne włosy kojarzyli wszyscy fani randkowego show. Obecnie uczestniczka jest jasną blondynką. Więcej zdjęć Jessiki znajdziecie w galerii na górze strony.

Jak wyglądają sprawy miłosne Jessiki Miemiec? Jakiś czas temu uczestniczka show "Rolnik szuka żony" była w związku

Jak wiadomo, Jessica nie znalazła szczęścia w programie "Rolnik szuka żony". Trzy lata po udziale w randkowym show uczestniczka ogłosiła, że jest zaręczona. Jej wybrankiem był przewodnik turystyczny. "Jesteśmy razem od marca tego roku. Ma na imię Ryszard, tylko ja do niego mówię Ricardo. Znalazłam tego jedynego, przystojny, wyższy ode mnie, nie pije i dba o mnie bardzo" - mówiła o w rozmowie z serwisem Telemagazyn. Po czasie jednak para zdecydowała się na rozstanie. Jakiś czas temu u jej boku pojawił się nowy mężczyzna. Niestety, i tym razem prawdopodobnie doszło do zerwania. Obecnie na profilu Jessiki w mediach społecznościowych nie znajdziemy żadnego zdjęcia z drugą połówką.