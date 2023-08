"Milionerzy" to jeden z ulubionych, polskich teleturniejów, który śledzi mnóstwo widzów. Dużym powodzeniem cieszą się również powtórki odcinków, zwłaszcza tych bardziej nietuzinkowych. Do takich należy ten, w którym sporym nietaktem popisał się wobec uczestnika sam Hubert Urbański. A wszystko przez jedno, mocno niefortunne sformułowanie.

Wpadka Huberta Urbańskiego. Uczestnik nie był tym zachwycony

W wyemitowanej niedawno powtórce odcinka 629. widzowie zobaczyli zmagania Macieja Polaka z Jaworzna. W "Milionerach" otrzymał następujące pytanie: "Rycerz to człowiek miecza. A snycerz to człowiek?". Warianty odpowiedzi były następujące:

a) kowalskiego młota,

b) tapicerskiej igły,

c) rzeźbiarskiego dłuta,

d) toksycznych miazmatów.

Pan Maciej wybrał odpowiedź A. Wtedy odezwał się prowadzący i zaczął wypowiedź od słów "poprawna odpowiedź", co wprowadziło w błąd zarówno uczestnika, jak i widownię, która przedwcześnie zaczęła bić brawa. Tymczasem Urbańskiemu chodziło o to, że "poprawna odpowiedź to C.". To było zdecydowanie niefortunne sformułowanie.

Uczestnik został wprowadzony w błąd. Wcześnie skończył grę w programie

Pan Maciej Polak, choć z wykształcenia jest prawnikiem, to pracuje jako instruktor kitesurfingu i narciarstwa. Jednak nawet to nie pomogło i skończył zabawę w programie już na czwartym pytaniu i skończył grę w "Milionerach" z gwarantowaną nagrodą w postaci tysiąca złotych. W tym samym odcinku Hubert Urbański przeprowadził eliminacje do następnego. Tym razem szczęśliwcem okazał się pan Jakub Daroń, ekonomista z Tych. Jednak on również odpadł na czwartym pytaniu i wygrał gwarantowany tysiąc złotych. Więcej zdjęć z "Milionerów" znajdziecie w naszej galerii.