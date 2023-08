Niedawno odbył się finał programu "Hotel Paradise. All Stars". Tym razem w randkowym show pojawili się uczestnicy dobrze znani widzom. Zwycięską parą zostali Julia i Grzegorz. Zakończenie odcinka niewątpliwie zaskoczyło fanów. W trakcie ścieżki lojalności uczestniczka postanowiła rzucić kulę na kwotę 100 tysięcy złotych. Podkreśliła, że nie podobało jej się zachowanie partnera w stosunku do innych kobiet. Ponadto nazwała go babiarzem. Grzesiek nie krył żalu. Nie ukrywał, że czuł się oszukany. Sytuacja wywołała medialną batalię między duetem. Na tym etapie relacja Julii i Grześka się zakończyła. Czy w życiu mężczyzny pojawił się ktoś nowy? Więcej zdjęć Grzegorza z programu i nie tylko znajdziesz w galerii na górze strony.

REKLAMA

Zobacz wideo Nana z Hotelu Paradise o Dorocińskim i Zakościelnym. "Dla mnie to już trochę za starzy"

"Hotel Paradise". Grzegorz wyznał, na czym teraz chce się skupić

Grzesiek z "Hotelu Paradise" nie przestaje rzucać oskarżeń w stronę byłej partnerki. Ostatnio stwierdził, że dziewczyna cały czas miała chłopaka, który czekał na nią w Polsce. Zarzucił jej również to, że wzięła udział w programie tylko dla pieniędzy. Czy zatem jest już gotowy na rozpoczęcie nowej relacji? Niedawno Grzegorz udzielił wywiadu portalowi cozatydzien.tvn.pl, w którym wyznał, jak wyglądają jego sprawy sercowe. "Czy po programie coś próbowałem? To akurat tak wyszło, że dałem sobie słowo, że na pewno nie chcę nic teraz budować. Teraz w życiu się zaczyna u mnie naprawdę, wbrew pozorom, bardzo układać. Podpisuję fajne umowy na dobrą kasę, niedługo też będzie można mnie gdzieś zobaczyć w sporcie, więc mi się zaczyna naprawdę układać" - stwierdził w rozmowie.

"Hotel Paradise". Luiza szczerze o ostatnim sezonie: Był po prostu nudny

"Hotel Paradise". Grzegorz ma już nową partnerkę? Uczestnik zdecydował się na szczere wyznanie

Okazuje się, że po programie Grzegorz miał już jakieś przelotne znajomości, które jednak nie zaowocowały niczym więcej. "Gdzieś tam ktoś się pojawił na chwilę, potem nic z tego nie wyszło i raczej nie fokusuję się na tym, mam zajętą głowę, wolę się skupiać na samym własnym rozwoju. Teraz na przykład trzymam bardzo duży dystans i nie chcę po prostu poczuć się znowu skrzywdzony, tak jak się czułem w programie, po programie w zasadzie. Nie chcę wchodzić w żadne relacje, choć wiadomo, jakie jest życie, różne scenariusze i to nigdy nie mów nigdy" - wyznał w tym samym wywiadzie. ZOBACZ TEŻ: "Hotel Paradise". Oliwia i Kuba mają się znów ku sobie? Jest komentarz uczestniczki