Piotr Sadowski zaistniał w siódmej edycji programu "Ślub od pierwszego wejrzenia". Eksperci show dopasowali go do Doroty. Początkowo życie małżeństwa było jak z bajki. Oboje świetnie się dogadywali. Z czasem wszystko zaczęło się sypać. W związku uczestników pojawiły się kłótnie i problemy nie do przeskoczenia. Pomimo wielu szans, w końcu zdecydowali się na rozwód. Rok po emisji siódmego sezonu programu okazało się, że Piotr nie nie jest już singlem. Na jego profilu pojawiły się zdjęcia z tajemniczą brunetką.

Początek 2023 roku nie był zbyt łatwy dla Piotra Sadowskiego. Uczestnik "Ślubu od pierwszego wejrzenia" był załamany swoim życiem miłosnym. Wszystko zmieniło się, gdy poznał pewną kobietę. "Można powiedzieć, że w 2023 rok wszedłem z buta. Żeby tylko jeszcze dopisało zdrowie, bo mam nadzieję na jakiś fajny wyjazd w tym roku. Od dwóch lat nie udało się porządnie wypocząć i fajnie by było to wreszcie nadrobić" - mówił o swoim życiu w wywiadzie z portalem cozatydzien.tvn.pl.

Piotr ze 'Ślubu od pierwszego wejrzenia' z partnerką fot. Instagram/@piotrstagram/screenshot

To jednak nie wszystko. Nowy związek Piotra stał się jawny w mediach społecznościowych. Choć uczestnik nie potwierdził, że jest w oficjalnej relacji, wszystko na to wskazuje. Piotr aktywnie działa na profilu na Instagramie. Jego obserwatorzy mieli okazję zobaczyć go w towarzystwie tajemniczej brunetki. Prawdopodobnie jest to kobieta, o której mężczyzna wypowiadał się kilka miesięcy wcześniej w wywiadzie. Bliskość pary na zdjęciu wskazuje na to, że łączy ją coś więcej, niż tylko koleżeństwo. Więcej zdjęć uczestnika "Ślubu od pierwszego wejrzenia" znajdziecie w galerii na górze strony.

Nie był to pierwszy raz, gdy Piotr Sadowski pochwalił się nową kobietą u swojego boku. Jakiś czas temu na profilu uczestnika w mediach społecznościowych pojawiło się zdjęcie z tą samą osobą. Wówczas Piotr wyznał, że planuje spędzić długi, leniwy letni weekend. Uśmiechnięta partnerka i tym razem delikatnie przytuliła się do uczestnika "Ślubu od pierwszego wejrzenia". Myślicie, że Piotr zdecyduje się na kolejny ślub? ZOBACZ TEŻ: "Ślub od pierwszego wejrzenia". Marta miażdży program. "Kłamią na potęgę". Trzy grosze dołożyła Julia