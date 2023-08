Piotrek to nowy bohater 22. edycji programu "Chłopaki do wzięcia". Mężczyzna jest znany jako "Bodyguard". Uczestnik od razu zwrócił uwagę widzów swoim ekstrawaganckim stylem. Nie da się ukryć, że luksusowe ubrania i wyposażenie są dla niego ważne. W jednym z odcinków zaprezentował się w kowbojkach, marynarce z krokodylej skóry oraz złotych sygnetach. Zebrał już potężną kolekcję złotych zegarków. Ale to dopiero początek.

REKLAMA

Zobacz wideo "Rolnik szuka żony". Ada i Michał szaleją na weselu

Tak mieszka Bodyguard z "Chłopaków do wzięcia". Uczestnik lubi luksus

Styl Bodyguarda robi ogromne wrażenie. Uczestnik pojawił się w 313. odcinku "Chłopaków do wzięcia". Od samego początku zyskał duże zainteresowanie ze strony widzów. Mogli się nieco dowiedzieć o mężczyźnie. Piotrek nie tylko kocha biżuterię, lecz także bardzo lubi pracować w ogródku i pielęgnować rośliny. Co poza tym? Zacznijmy od stylu. Wśród strojów bohatera randkowego show królują ubrania wykonane z krokodylej skóry. "Ja od maleńkości lubiłem się dobrze ubrać" - wyznał w jednym z odcinków. Bodyguard gustuje również w drogim obuwiu i złotych paskach.

Bodyguard i jego kolekcja - 'Chłopaki do wzięcia' Fot. screen polsatgo.pl

Bodyguard na co dzień prowadzi eleganckie życie. Mówiąc o luksusowych przedmiotach, nie można pominąć samochodu. Piotrek z "Chłopaków do wzięcia" jest posiadaczem czerwonego Ferrari. Często zabiera nim kolegów na przejażdżki. Oprócz tego w salonie Bodyguarda znajdziemy butelki po drogich trunkach, które zostały idealnie poukładane na półce, flagę Stanów Zjednoczonych czy kilim z podobizną Jezusa z Nowego Jorku. U boku Piotrka brakuje tylko drugiej połówki. Więcej zdjęć kolekcji Bodyguarda z programu znajdziecie w galerii na górze strony.

"Chłopaki do wzięcia". Sebastian wygląda zupełnie inaczej. Zaszalał z metamorfozą

"Chłopaki do wzięcia". Skąd wziął się pseudonim Bodyguard?

Piotrek z "Chłopaków do wzięcia" wielokrotnie podkreślał, że wychował się wśród Romów. Okazało się, że to oni nadali mu niecodzienny pseudonim. Dodał, że ci od zawsze byli jego przyszywaną rodziną. "Przezwisko mam na całym świecie i w całej Ameryce "Bodyguard". Po pierwsze dali mi to przezwisko Cyganie. Bo w języku cygańskim to znaczy król Cyganów. Wychowywałem się od maleńkości z Cyganami" - wyznał w jednym z odcinków. ZOBACZ TEŻ: "Chłopaki do wzięcia". Jarek odkrył nowe powołanie. Jest jeden szkopuł. Już tego nie odsłyszycie.