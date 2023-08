"Rolnik szuka żony". Kandydat Magdy wziął ślub. I to kilka miesięcy temu! Dopiero teraz się wygadał

Magda wzięła udział w siódmej edycji programu "Rolnik szuka żony". Dostała rekordową liczbę listów (przebiła ją Kamila Boś z późniejszego sezonu), ale na jej gospodarstwo, zgodnie z zasadami produkcji, przyjechało zaledwie trzech kandydatów. O serce rolniczki walczyli: Adam, Mateusz i Paweł. Ostatecznie żaden z nich nie zdołał jej w sobie rozkochać. Magda wróciła więc do zgłoszeń i dała szansę Kubie, który nie mógł pojawić się na nagraniach. Dziś są po ślubie i mają syna. Szczęście uśmiechnęło się także do jej kandydatów.

"Rolnik szuka żony". Adam wziął ślub. Dopiero teraz to wyszło na jaw

Magda szybko zrozumiała, że Adam nie jest mężczyzną, z którym chciałaby zbudować coś poważniejszego. Podziękowała mu więc za udział. Uczestnik show TVP przed programem nie miał profilu na Instagramie, założył go dopiero później. Wtedy też wyszło na jaw, że i on spotkał miłość. Mężczyzna nie jest zbyt aktywny w mediach społecznościowych, ale co jakiś czas dodawał zdjęcia z ukochaną. Jak się okazuje, są już po ślubie! Adam opublikował InstaStories, na którym podziękował za prezent. "Najlepsza żona ever, potrafi zadowolić męża" - napisał szczęśliwy. Weszliśmy więc na profil kobiety, którą oznaczył.

Przeglądając profil Kasi (z którą Adam pierwsze zdjęcie dodał 22 listopada 2020 roku), trafiliśmy na post z 2 kwietnia tego roku. Zostało zrobione podczas ich ślubu. "Zrobiliśmy to" - poinformowała obserwatorów. Wiele wskazuje, że pobrali się jedynie w Urzędzie Stanu Cywilnego. Panna młoda miała jasną sukienkę w odcieniu niebieskiego, sięgającą za kolano. Do tego dobrała białe szpilki z wiązaniem na kostce. Kobieta rozpuściła włosy, nie miała żadnego welonu ani wianka, w rękach jedynie trzymała bukiet białych kwiatów. Adam zjawił się w czarnym garniturze, miał białą koszulę. Małżonkowie wyglądali na szczęśliwych i zakochanych. W komentarzach posypały się komentarze. My również dołączamy się do życzeń! Zdjęcia Adama z udziału w programie "Rolnik szuka żony", a także z ukochaną, znajdziecie w naszej galerii na górze strony.

Adam poznał Kasię przed udziałem w show

Jak się okazało, Adam i Kasia poznali się przed jego udziałem w show. Ten temat poruszyła Magda w finałowym odcinku. Zapytała go, czy to właśnie sprawiło, że był taki wycofany. Nagranie z ich rozmowy możecie obejrzeć poniżej: