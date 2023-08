"Hotel Paradise". Luiza miażdży specjalną edycję show. Oberwało się jednej z par

Niedawno odbył się finał nowej edycji programu "Hotel Paradise. All Stars". W randkowym show wystąpili uczestnicy, którzy byli dobrze znani widzom z poprzednich sezonów. Zwycięzcami zostali Julia i Grzegorz. To, co stało się później, zaskoczyło wszystkich bohaterów, łącznie z prowadzącą. Julia postanowiła rzucić kulą na polu 100 tysięcy złotych. Stwierdziła, że nie podobało się jej zachowanie Grześka w stosunku do innych kobiet. Nazwała go babiarzem. Uczestnik czuł się oszukany. Zwrot akcji z pewnością zapewnił wiele emocji niejednemu fanowi programu. Innego zdania jest pewna bohaterka "Hotelu Paradise". Edycja nie przypadła jej do gustu.

"Hotel Paradise. All Stars". Luiza podzieliła się opinią na temat sezonu programu. Nie jest zachwycona

Luiza dała się poznać w trzeciej edycji programu "Hotel Paradise". Ostatnio wróciła do nowej odsłony. Jakiś czas temu na profilu na Instagramie przyznała, że wyjątkowy sezon zupełnie nie przypadł jej do gustu. Dodała, że nie działo się w nim nic szczególnego. Wyznała również, że podkręcany był wątek Julii i Grzegorza. "O ile w moim trzecim sezonie chciało mi się knuć i intrygować, wydaje mi się, że dzięki temu ten sezon był też ciekawy. To w tym sezonie tego nie robiłam, jakoś mi się nie chciało i wydaje mi się, że bez tych intryg, bez jakichś konspir, bez jakiś większych aferek, które ludzie lubią oglądać"- wyjaśniła na Instagramie.

"Ten sezon był po prostu nudny i wszystko kręciło się wokół toksycznej, dziwnej relacji Julii i Grzegorza" - wyznała. Luiza dodała, że od początku domyślała się, że ta dwójka wygra program. Dodała, że czuła, że uczestniczka rzuci kulą. Jej przeczucia się potwierdziły. Luiza podkreśliła, że cieszy się z przeżytej przygody, ale nie planuje do niej wracać. A wy co sądzicie o programie "Hotel Paradise. All Stars"? Więcej zdjęć znajdziecie w galerii na górze strony.

"Hotel Paradise. All Stars". Zakończenie edycji było niespodziewane. Grzesiek do tej pory ma żal do Julii

Tuż po emisji finału "Hotelu Paradise. All Stars" w sieci zawrzało. Fani programu podzielili się na dwa fronty. Julia i Grzegorz również zabrali głos w tej sprawie. Nie da się ukryć, że mężczyzna wciąż czuje żal do byłej partnerki. Opublikował oświadczenie, w którym stwierdził, że dziewczynie zależało tylko na pieniądzach. Pokusił się także na wstawienie materiału oczerniającego uczestniczkę. "Julia Karina Skrodzka, czyli jedna z najlepszych polskich aktorek. Mógłbym się wcielić w rolę Stanowskiego i nagrać o niej film, jak on nagrał o Natalii Janoszek, ale szkoda mi więcej tracić czasu na dziewczynę, która jest nic niewarta. A nie, przepraszam, 50 tysięcy brutto" - wyznał bez wahania. Filmik zniknął już z sieci.