Fani "Chłopaków do wzięcia" z pewnością znają tego uczestnika. Jednym z najbardziej charakterystycznych bohaterów programu jest Sebastian. Mężczyzna zyskał pseudonim "Jezus", z uwagi na długie włosy i brodę. W randkowym show wyznał, że jego wygląd pozwala mu zasymilować się z naturą, którą uwielbia. Sebastian nie ukrywał, że jest ogromnym wielbicielem natury i ekologicznego stylu życia. Wyznał, że jego wymarzona partnerka musi podzielać te cechy. W ostatnim czasie uczestnik postawił jednak na zmiany.

"Chłopaki do wzięcia". Sebastian zmienił się nie do poznania. Kiedyś był porównywany do Jezusa

Nie da się ukryć, że Sebastian często musiał się mierzyć z krytyką. Niecodzienny wizerunek nie przypadł do gustu wszystkim widzom "Chłopaków do wzięcia". Uczestnik twierdził jednak, że komentarze pełne hejtu kompletnie mu nie przeszkadzają. W ostatnim czasie można jednak zaobserwować pewne zmiany w jego wyglądzie. W sieci pojawiło się nowe zdjęcie Sebastiana. Łatwo zauważyć, że mężczyzna postawił na inną aparycję. Znacznie ściął włosy, a także przystrzygł brodę. Trzeba przyznać, że teraz niełatwo go rozpoznać. Więcej zdjęć znajdziecie w galerii na górze strony.

Nie tylko Sebastian przeszedł metamorfozę. Uczestniczka "Chłopaków do wzięcia" również zmieniła się nie do poznania

Sebastian nie jest jedynym uczestnikiem "Chłopaków do wzięcia", który przeszedł metamorfozę. Innym przykładem jest Karina Koch. Kobieta od samego początku programu kilka razy zmieniła fryzurę. Ostatnio jednak zaskoczyła fanów. Siostra Stefana, która gustuje w krótkich fryzurach, niedawno zaprezentowała się w długowłosej peruce. Do tego dobrała wyjątkowo odważną stylizację. Zapozowała na tle luksusowych samochodów. Zdjęcia opublikowała na profilu na Facebooku. "Aż zmieniłam okulary. No super wyglądasz, wcale cię nie poznałam" - pisali fani w komentarzach.