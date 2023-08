Widzowie "Ślubu od pierwszego wejrzenia" mogą już odliczać dni do nowej edycji. Odcinki startują w TVN 5 września. Wraz z dziewiątym sezonem wymieniony został skład ekspertów. Magdalena Chorzewska i Karolina Tuchalska-Siermińska same zrezygnowały z dalszego udziału, a psycholog zatrudniony do ósmej edycji został zwolniony jeszcze przed emisją w telewizji, przez co montażyści wycięli go z odcinków, a w finale pokazano... pusty fotel. Więcej o aferze pisaliśmy TUTAJ. Kogo zatem zobaczymy w tej roli w nowym sezonie? Produkcja wciąż tego nie ogłosiła, mimo że w telewizji pojawił się już zwiastun. Fani musieli sami odpowiedzieć sobie na to pytanie.

"Ślub od pierwszego wejrzenia". Ekspertki zostały rozszyfrowane

W dziewiątej edycji programu ekspertkami będą trzy kobiety. Fanom udało się ustalić tożsamość dwóch z nich. Według miłośników "Ślubu od pierwszego wejrzenia" zgromadzonych na fejsbukowej grupie jedną ze specjalistek od związków ma być Julitta Dębska. Kobieta prowadzi konto w mediach społecznościowych, na którym przedstawia się jako psycholog i coach relacji oraz youtuberka. Zamieszcza tam materiały i rady dotyczące radzenia sobie w relacjach z ludźmi. Prowadzi też biznes online - w jej internetowym sklepie można kupić m.in. kursy online i sesje coachingowe, "które pomogą budować spełnione relacje romantyczne". Wśród nich m.in. kurs "Jak znaleźć miłość" czy "Jak odzyskać miłość" w cenie 987 złotych.

"Ślub od pierwszego wejrzenia". Druga ekspertka jest znana z TVN

Kolejna ekspertka to Zuzanna Butryn. To była modelka, która obecnie robi karierę psycholożki i jest mocno promowana w mediach. Często udziela się na kanapie "Dzień dobry TVN", gdzie jest zapraszana na rozmowy w psychologicznych tematach. W tej samej roli pojawiała się także m.in. na antenie Polsat Cafe, czy w "Pytaniu na śniadanie" w TVP2 i różnych podcastach. Prowadzi konto na Instagramie o nazwie "Psycholog Zuza". Publikuje m.in. rady dotyczące terapii par.

Trzecia z ekspertek, póki co, pozostaje anonimowa, choć pojawia się w zwiastunie produkcji. Widzowie mogą mieć tylko nadzieję, że tym razem program uniknie kompromitacji i wszystkie ekspertki pojawią się w odcinkach. Tymczasem głos na temat nowej edycji zabrały już byłe uczestniczki - Marta i Julia. Nie gryzły się w język.