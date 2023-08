Program "Rolnik szuka żony" doczekał się już dziesięciu edycji. Najnowsza odsłona zadebiutuje na antenie jesienią. W każdym z sezonów śledziliśmy losy pięciu uczestników, chętnych do udziału w programie jest jednak znacznie więcej. W odcinku zerowym show prezentowane są wizytówki ośmiorga kandydatów, którzy chcą znaleźć miłość za pośrednictwem telewizji. Niestety, nie wszystkim udaje się dostać do programu. Do tego grona zalicza się Łukasz z ósmej odsłony hitu TVP.

REKLAMA

Zobacz wideo "Rolnik szuka żony". Ada i Michał szaleją na weselu

"Rolnik szuka żony". Wystąpił w odcinku zerowym, ale nie dostał się do programu. Właśnie został ojcem

Łukasz z województwa mazowieckiego próbował szczęścia w ósmej edycji programu "Rolnik szuka żony". Wystąpił w odcinku zerowym, nie otrzymał jednak wystarczającej liczby listów, aby pojawić się w kolejnych. Los uśmiechnął się jednak do producenta wędlin i udało mu się znaleźć drugą połówkę. Ostatnio natomiast powitał na świecie pierwsze dziecko.

"Rolnik szuka żony" nie wróci na antenę. Widzowie będą zawiedzeni

Pamiętacie Łukasza z odcinka "zerowego" ósmej serii? Okazuje się, że mimo iż nie dostał wystarczająco dużo listów, aby być w piątce rolników z największą ich liczbą, i abyśmy mogli śledzić jego losy w programie, to jednak dzięki udziałowi i tak udało mu się poznać miłość życia! Tak nas cieszą takie wiadomości! Gratulujemy i życzymy dużo zdrówka dla maleństwa! - czytamy na facebookowym profilu programu.

W komentarzach pod postem posypały się gratulacje. "Cudowne informacje! Jak miło, że dzięki programowi to uczucie mogło się rozwinąć poza kamerami", "Wow, gratulacje! Jak widać, wystarczy iskra. Może to i dobrze, że nie musiał dokonywać wyborów, niekiedy trudnych, a miłość zapukała do jego drzwi" - pisali internauci. Więcej zdjęć Łukasza znajdziecie w naszej galerii na górze strony.