Robert Rozmus został nowym prowadzącym "Pytania na śniadanie". Aktor tworzy duet z Anną Popek. Prezenter zadebiutował na antenie w sobotę 12 sierpnia. Opinie internautów na temat jego występu są w większości przychylne. Entuzjastycznie przyjęli go również koledzy z programu. Katarzyna Cichopek skierowała do Rozmusa kilka słów.

REKLAMA

Zobacz wideo Marcelina Zawadzka o "Pytaniu na Śniadanie". Komentuje ciążę Tomaszewskiej

"Pytanie na śniadanie". Katarzyna Cichopek zwróciła się do Roberta Rozmusa. Przekazała wiadomość od Kurzajewskiego

Katarzyna Cichopek i Maciej Kurzajewski tworzą zgrany duet w pracy i w życiu. Zakochani od kilku prowadzą wspólnie "Pytanie na śniadanie". Prezenterzy postanowili powitać nowego kolegę, który dołączył do ekipy po odejściu Łukasza Nowickiego. Robert Rozmus ma już za sobą antenowy debiut.

Robert! Witamy na pokładzie! Trzymamy kciuki i bardzo się cieszymy! Kasia i Maciek - napisała celebrytka na instagramowym profilu programu.

W programie niejednokrotnie dochodziło do zmian antenowych partnerów. Niedawno Katarzyna Cichopek wystąpiła bowiem w duecie z Tomaszem Wolnym. Może niebawem aktorka będzie miała okazję poprowadzić "Pytanie na śniadanie" w towarzystwie Roberta Rozmusa.

Tomaszewska wróciła do "Pytania na śniadanie". Skrzętnie zakryła brzuch

"Pytanie na śniadanie". Internauci skomentowali debiut Roberta Rozmusa. "Dużo pozytywnej energii"

Debiut Roberta Rozmusa w "Pytaniu na śniadanie" można zaliczyć do udanych. Wielu internautów uznało, że świetnie poradził sobie w roli gospodarza śniadaniówki. "Superprowadzący, pan Robert jest bardzo pozytywnym człowiekiem", "Podoba mi się ten duet prowadzących. Taka pozytywna i naturalna para", "Uwielbiam pana Roberta. Cieszę się, że dołączył do ekipy 'Pnś'. Myślę, że wniesie do programu dużo pozytywnej energii" - pisali fani aktora. Znaleźli się też tacy, których rozczarowała współpraca aktora z Telewizją Polską. "Dlaczego zdecydował się pan na prowadzenie programu w reżimowej telewizji?!" - zapytała jedna z komentujących.