Zwolnienie Katarzyny Dowbor z roli gospodyni programu "Nasz nowy dom" zszokowało większość fanów. W nowym sezonie prezenterkę zastąpi Elżbieta Romanowska. Przed aktorką stanęło niemałe wyzwanie. W rozmowie z Faktem członkowie ekipy show zdradzili, jak nowa prowadząca poradziła sobie na planie.

REKLAMA

Zobacz wideo Elżbieta Romanowska o pracy w "Nasz nowy dom". Co robi na planie? "Nie czuję się w obowiązku by wchodzić w czyjeś kompetencje"

"Nasz nowy dom". Członkowie ekipy o pracy z Elżbietą Romanowską. Są jednogłośni. "Mogłoby być zupełnie inaczej"

Pierwszy odcinek programu "Nasz nowy dom" z Elżbietą Romanowską zostanie wyemitowany w czwartek 7 września. W rozmowie z Faktem członkowie ekipy programu zdradzili, że aktorka świetnie odnalazła się w nowej roli i zyskała sympatię współpracowników.

Bardzo szybko dotarliśmy się z Elą, choć mogłoby być przecież zupełnie inaczej - przyznała architektka Martyna Kupczyk.

Miłych słów nowej prowadzącej nie szczędził też Maciej Pertkiewicz. "Na szczęście Ela jest osobą empatyczną i z dużym poczuciem humoru. Jest pełna energii" - komplementował Romanowską. Wiesław Nowobilski dodał natomiast, że jednocześnie cały czas wspominają też Katarzynę Dowbor. Tyle razem przeżyliśmy na planie i prywatnie, jak moglibyśmy zapomnieć o Kasi! - zapewnił.

Elżbieta Romanowska o prowadzeniu "Nasz nowy dom". Dlaczego go prowadzi?

"Nasz nowy dom". Fani nie zaakceptowali Romanowskiej. "Kasia, wróć!"

Członkowie ekipy programu "Nasz nowy dom" od razu zaakceptowali Elżbietę Romanowską. Fani formatu wciąż jednak podchodzą do nowej prowadzącej sceptycznie. Swojemu niezadowoleniu dają upust w komentarzach zamieszczanych w mediach społecznościowych programu. "Kasia, wróć!", "To niestety nie to już", "No nie! Zdecydowanie nie!" - narzekali widzowie. Niektórzy uznali zmianę za pozytywną i kibicują Romanowskiej. "Ela ten program poprowadzi tak, że na pewno nas widzów nie zawiedzie!", "Fajna,miła kobieta, na pewno lepiej dla programu", "Uwielbiam ten program i mam nadzieję, że Ela wprowadzi trochę słońca potrzebującym" - komentowali zwolennicy aktorki.