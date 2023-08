Zakończył się sezon wyjątkowej edycji programu "Hotel Paradise. All Stars". Za nami ostatni odcinek. Wystąpiły w nim dwie pary: Nana i Blondino oraz Julia i Grzegorz. Ci drudzy stanęli na ścieżce lojalności. Finał był jednak zaskakujący. Uczestniczka bez wahania rzuciła kulę na kwotę 100 tysięcy złotych. Julia wyznała, że jej zdaniem Grzesiek jest babiarzem i nie podobało jej się jego zachowanie. Decyzja zszokowała pozostałych uczestników. Teraz swoje zdanie wyrazili fani randkowego show.

"Hotel Paradise. All Stars". Co sądzą fani o finałowym odcinku?

Decyzja Julii zaskoczyła wszystkich. Wytłumaczyła, co jej nie pasowało w zachowaniu Grzegorza. "Myślałam, że łączy nas coś więcej. Ty pokazałeś, że nie" - powiedziała bez wahania. Uczestnik nie krył smutku. "Czuję się oszukany. Ktoś mnie oszukał. (...) Wymówka i ściema" - wyznał. Jak się okazało, fani mają podzielone zdanie. Część z nich wstawiła się za mężczyzną, twierdząc, że pomógł dojść partnerce do finału. Druga część widzów uznała, że Julia miała prawo zdenerwować się na Grześka.

Na oficjalnym profilu "Hotelu Paradise" na Instagramie pojawiło się mnóstwo komentarzy. Fani randkowego show bez wahania wyrazili swoje zdanie. "Szkoda Grzesia, gdyby nie on, Julka nie doszłaby do finału. Mogli mieć kasę na pół i potem zakończyć znajomość", "Julka największa porażka, blachara tylko na kasę. Najbardziej żenujący finał ever" - pisali widzowie w obronie uczestnika. Pozostali stanęli murem za Julią. "Moim zdaniem pokazała klasę, gość ciągle macał inne dziewczyny", "Brawa dla Julki, idealnie to rozegrała" - czytamy w sekcji komentarzy. Więcej zdjęć uczestników "Hotelu Paradise" znajdziecie w galerii na górze strony.

"Hotel Paradise. All Stars". Kto wystąpił w finałowym odcinku?

Za nami finałowa odsłona randkowego show "Hotel Paradise. All Stars". Julia i Grzegorz byli jedną z dwóch par, które wystąpiły w ostatnim odcinku. Duet od początku tworzył burzliwą relację. Nie da się ukryć, że między tą dwójką często dochodziło do kłótni. Tymczasem Nana i Blondino już na starcie obdarzyli się ogromnym zaufaniem. Wielokrotnie pokazywali, że są wobec siebie lojalni. A wy jak oceniacie finał "Hotelu Paradise"? ZOBACZ TEŻ: "Hotel Paradise". Oliwia i Kuba mają się znów ku sobie? Jest komentarz uczestniczki