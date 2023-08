Za nami finałowy odcinek programu "Hotel Paradise. All Stars". W tym sezonie wystąpili uczestnicy znani z poprzednich edycji randkowego show. Do ostatniego odcinka dotarły dwie pary: Julia i Grzegorz oraz Nana i Blondino. Pierwsza z nich stanęła na ścieżce lojalności. W ostatniej części finałowego odcinka miał miejsce niespodziewany zwrot akcji. Nikt z pozostałych uczestników nie spodziewał się decyzji Julii.

"Hotel Paradise. All Stars". Julia podjęła nietypową decyzję. Tego dnia para od początku się kłóciła

Finałowy odcinek "Hotelu Paradise. All Stars" zaczął się źle dla Julii. Uczestniczce już na początku nie podobało się zachowanie partnera. Zdenerwowały ją żarty mężczyzny w łazience. Od tego momentu Julia wyglądała na niezadowoloną. Wyznała, że boi się, że stanie z Grzegorzem na ścieżce lojalności. Tak też się stało. Bohaterka postanowiła bez skrupułów rzucić kulą na kwotę 100 tysięcy złotych. Jej partner nie krył ogromnego szoku. Pozostali nie mogli w to uwierzyć.

Julia wytłumaczyła swoją decyzję. Nazwała Grzegorza "babiarzem". Przyznała, że nie podobało jej się zachowanie mężczyzny w stosunku do innych kobiet. Już wcześniej zdradziła, że nie wyobraża sobie życia z kimś, kto zachowuje się w taki sposób. "Myślałam, że łączy nas coś więcej. Ty pokazałeś, że nie" - powiedziała bez wahania. Dodała, że nie była to łatwa decyzja. Grzegorz był załamany. Na początku odcinka przyrzekł, że nie rzuci kuli. Nie spodziewał się jednak, ze zrobi to jego partnerka. "Czuję się oszukany. Ktoś mnie oszukał. (...) Wymówka i ściema. Nie jestem żadnym babiarzem" - powiedział uczestnik. Więcej zdjęć uczestników "Hotelu Paradise" znajdziecie w galerii na górze strony.

"Hotel Paradise. All Stars". Kto wystąpił w finale?

Julia i Grzegorz byli jedną z dwóch par, które wystąpiły w finale. Nie da się ukryć, że ich relacja była dość burzliwa. Para jednak dotarła do ostatniego odcinka, pomijając wiele konfliktów. Drugim duetem byli Nana i Blondino. Ta dwójka od samego początku okazywała sobie lojalność. W randkowym show starali się wspierać. Jak podobał się wam finałowy odcinek "Hotelu Paradise"?