Obecnie trwają powtórki programu "Milionerzy". W 610. odcinku znanego show wystąpił pan Przemysław Kaczówka. Uczestnik przyjechał wraz z koleżanką Anią. Bohater odcinka wyznał, że ukończył biotechnologię na Uniwersytecie Jagiellońskim. Jak się okazało, wiedza z tej dziedziny nie przydała mu się w walce o milion. Trudności sprawiła mu jednak pozornie łatwa kategoria.

"Milionerzy". Pytanie o polskie przysłowie. Uczestnik miał z nim problem

Pan Przemysław napotkał trudności już przy pierwszym pytaniu. Na pozór łatwa kategoria bardzo go zaskoczyła. Jak sam przyznał, nie znał odpowiedzi na to pytanie. "Zawsze myślałem, że przysłowia to jest świetna kategoria (...) bo je kojarzę. A tu się okazuje, że nie - wyznał bohater odcinka. Pytanie brzmiało:Dokończ przysłowie: "Powiedział nam Bartek...". Dla pana Przemysława zostały przygotowane cztery możliwe warianty.

A. że mu zbrakło kartek

B. ile kupił ćwiartek

C. że dziś tłusty czwartek

D. gdzie kręcili "Star Trek"

"Milionerzy". Prawidłowa odpowiedź na pytanie

Pan Przemysław postanowił zaryzykować. Uczestnik drogą dedukcji doszedł do odpowiedzi "C. że dziś tłusty czwartek". Postanowił definitywnie zaznaczyć tę opcję. Okazała się ona poprawna. Sam prowadzący przyznał, że dane przysłowie należy do mało znanych. W dalszej grze pan Przemysław nie miał już takiego szczęścia. Uczestnik musiał pożegnać się z grą przy pytaniu za 20 tysięcy złotych.

