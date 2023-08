Małżeństwo Anity i Adriana zaaranżowano w trzecim sezonie telewizyjnego eksperymentu TVN-u "Ślub od pierwszego wejrzenia". Para - jako jedna z nielicznych - przetrwała próbę czasu po programie i doczekała się dwójki dzieci. Losy Anity i Adriana wciąż budzą zainteresowanie widzów show, a małżeństwo pozostaje aktywne w sieci.

Adrian ze "Ślubu" zafarbował włosy. "Barbie" weszła za mocno? "Ledwo poznaję męża"

Para postanowiła w ostatnim czasie pójść za trendem i wyprawić imprezę w stylu "Barbie". Z tej okazji Adrian wcielił się w rolę... Kena. Tak bardzo przyłożył się do roli, że postanowił zmienić kolor włosów. "Adrian zrobił niespodziankę z tym przebraniem. Na tym zdjęciu ledwo poznaję męża. Wszyscy goście przebrali się w stylu Barbie" - napisała na Instagramie Anita. Co więcej, w mieszkaniu mieli również rekwizyt w postaci ogromnego pudła dla lalek. "A to pudło dostałam w sklepie RTV i przeniosłam go sama na parking, a następnie Ania Wróbel zrobiła z nim cuda" - czytamy. Anita dorównała mężowi stylizacją i zaprezentowała się w różowo-pomarańczowej spódniczce. Strój Anity zobaczycie w naszej galerii u góry strony.

Adrian 'Ślub od pierwszego wejrzenia' fot. Instagram@anitaczylija

Czy Anita i Adrian ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" planują kolejny ślub?

Anita i Adrian doczekali się dwójki dzieci, Jerzego i Bianki. W tym roku zakochani świętowali piątą rocznicę ślubu. Fani coraz częściej pytają uczestników matrymonialnego eksperymentu, czy zamierzają przypieczętować swoją miłość po raz kolejny, tak jak zrobili to inni uczestnicy show - Agnieszka i Wojtek. Niedawno Anita zdradziła, czy mają to w planach. Więcej na ten temat przeczytacie pod tym adresem.

