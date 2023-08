Hanna Mikuć aktorstwem interesowała się od najmłodszych lat. W dzieciństwie obserwowała rodziców, którzy występowali w teatrze. Tak ją to wciągnęło, że po latach postanowiła rozpocząć studia w Szkole Filmowej w Łodzi. Aktorka zadebiutowała na scenie jeszcze w latach 70. Wówczas wystąpiła w filmie "Hubalu". Fani mogli także podziwiać ją w produkcjach takich jak "Widziadło" czy "Kobieta w kapeluszu". Największą popularność niewątpliwie przyniosła jej rola w filmie "Seksmisja". Mikuć wcieliła się w postać strażniczki Lindy. Tak rozpoczęła się jej wielka kariera.

Co dzisiaj słychać u Hanny Mikuć? Aktorka zadebiutowała na scenie w latach 70.

W sierpniu 2023 roku Hanna Mikuć skończyła 68 lat. Nie da się ukryć, że może pochwalić się ogromnym dorobkiem aktorskim. Oprócz ról w znanych filmach, odnalazła się również jako aktorka serialowa. Na jakiś czas musiała jednak przerwać karierę. Gdy na świecie pojawił się jej drugi syn, zrezygnowała z kolejnych ról. Łącznie z mężem Piotrem Sobocińskim doczekała się trójki pociech. Przez pewien czas rodzina mieszkała w Stanach Zjednoczonych. Niedługo później ukochany Mikuć zmarł. Po jego śmierci Hanna wróciła do Polski i przyjęła rolę Krystyny w serialu "M jak miłość". Jak sama mówiła, po ogromnej stracie uciekała w pracę.

Co dzisiaj słychać u Hanny Mikuć? Niedawno aktorka została babcią. W 2022 roku najmłodszy syn gwiazdy poślubił Natalię Rybicką. Ich córka Helena urodziła się w Paryżu. Hanna często ją odwiedza. Jak podkreśliła w rozmowie z "Na żywo", zawsze lubiła podróże. Kobieta była również skłonna do poświęceń dla rodziny, co zostało jej do dziś. Mikuć od zawsze wspierała swoje dzieci. Synowie aktorki poszli w ślady rodziców i zostali operatorami. Podobną drogę wybrała sobie jej córka, która ukończyła Akademię Teatralną w Warszawie. Więcej zdjęć Hanny Mikuć z "dawniej i dziś" znajdziecie w galerii na górze strony.

Hanna Mikuć w "M jak miłość". Jej postać rozwinęła się w późniejszych odcinkach

Hanna Mikuć cieliła się w rolę Krystyny Filarskiej-Marszałek w "M jak miłość". Odgrywała matkę Kingi Zduńskiej. Jej postać została jednak rozwinięta w późniejszych odcinkach. Początkowo serialowa Krystyna była potulną kobietą. To ona pierwsza zaakceptowała partnera swojej córki. Wkrótce przekonała także do tego męża. Krystyna przyjaźniła się z Marią Zduńską, w której rolę wciela się Małgorzata Pieńkowska. Jakiś czas później w małżeństwie Krystyny i Filarskiego zawitał kryzys. Kobieta zamieszkała więc z przyjaciółką. W końcu poznała Wojciecha Marszałka, z którym po czasie weszła w związek. Więcej o serialu "M jak miłość" przeczytacie TUTAJ.