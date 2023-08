Jarek Mergner z "Chłopaków do wzięcia" to niekwestionowana gwiazda programu. Choć nie występuje już w najnowszych odcinkach, wykorzystał swoje pięć minut w telewizji. Popularność przeniósł na zasięgi w sieci. Założył kanał na Youtube i regularnie publikuje filmy. Ostatnio nieco zmienił content i postanowił przetestować nowy sprzęt. Uczestnik hitowego serialu Polsatu wziął się za śpiewanie. I nie odpuszcza.

"Chłopaki do wzięcia". Jarek odkrył zajęcie dla siebie. Raczy nim widzów

Jakiś czas temu Jarek pochwalił się fanom, że kupił mikser DJ-ski i zapowiedział rewolucję w prowadzeniu kanału na Youtube. Okazuje się, że do zestawu dołączony był mikrofon, o czym szybko dowiedzieli się jego widzowie. Uczestnik "Chłopaków do wzięcia" zaczął nagrywać filmiki, na których śpiewa. W tym celu sięgnął po same klasyki. Można usłyszeć go w coverach "Mydełko Fa", "Nie zadzieraj nosa", "Wszyscy Polacy", czy ostatni hit "Wyglądasz idealnie", który Jarek zapowiedział jako "piosenkę tylko dla zakochanych". Artystyczna odsłona bohatera programu od razu przyciągnęła licznych fanów, którzy biją rekordy wyświetleń właśnie pod najnowszymi nagraniami. Trzeba to jednak przyznać, że nie wszyscy są zachwyceni wykonaniami popularnych numerów.

Jaro, rozwijasz się błyskawicznie.

"Śpiewać każdy może, trochę lepiej, trochę gorszej" - nabiera teraz nowego wymiaru.

Mam w sobie dużo empatii i zrozumienia, ale "zmasakrowałeś" moją ulubioną piosenkę. Jestem niezadowolona - czytamy w komentarzach na Youtube.

"Chłopaki do wzięcia". Jarek i Gosia wciąż razem?

O Jarku zrobiło się ostatnio głośno także ze względu spekulacji fanów o rzekomych problemach w małżeństwie. Bohater "Chłopaków do wzięcia" wziął ślub na oczach kamer z Gosią, lecz żona nie pojawiała się na jego nagraniach. Jakiś czas temu uczestnik uspokoił widzów, że między nim a ukochaną wszystko jest w porządku, a doniesienia o rozwodzie to tylko plotki. Gościnnie para pojawiła się w jednym z odcinków i przyznała, że ma nawet wspólne plany na przyszłość.