Za nami powtórki odcinków kultowego programu "Milionerzy". Tym razem w studio zagościła pani Natalia. Uczestniczka przyjechała z Krakowa. Studentka zarządzania prywatnie interesuje się podwodnym hokejem i curlingiem. Początkowe pytania nie stanowiły dla niej problemu. W niektórych przypadkach pani Natalia skorzystała z kół ratunkowych. Została jej ostatnia deska ratunku. Wówczas pojawiło się pytanie za 40 tysięcy złotych.

REKLAMA

Zobacz wideo Pytania, które mocno zaskoczyły uczestników teleturnieju "Milionerzy". Odpowiedzielibyście na nie?

"Milionerzy". Pani Natalia otrzymała matematyczne pytanie. Suma wszystkich liczb całkowitych od zera do stu to:

A. niecały tysiąc

B. mniej niż dziesięć tysięcy

C. blisko 100 tysięcy

D. przeszło milion

Uczestniczka "Milionerów" otrzymała pytanie z zakresu matematyki. Pani Natalia stwierdziła jednak, że tylko pozoru wyglądało na trudne. Bohaterka odcinka walczyła o sumę gwarantowaną. Zaczęła główkować. ""Wydaje mi się, że to wszystko da się policzyć szybko, bo to jest jakby ciąg. (...) To na pewno nie będzie niecały tysiąc, bo to jest za mało. To nie będzie 100 tysięcy, bo to jest za dużo. Poproszę odpowiedź B, ostatecznie" - powiedziała bez wahania.

"Milionerzy". Pani Olga zabrała Urbańskiemu kwestię. Tym razem się zaskoczyła

"Milionerzy". Prawidłowa odpowiedź na pytanie

Hubert Urbański zaznaczył wskazaną przez uczestniczkę opcję. Była to poprawna odpowiedź. Pani Natalii udało się zdobyć gwarantowaną sumę 40 tysięcy złotych. W dalszej grze nie było tak kolorowo. Pani Natalia musiała pożegnać się z programem po udzieleniu błędnej odpowiedzi na pytanie za 75 tysięcy złotych.

"Milionerzy". Jej mąż wygrał 250 tysięcy. Poległa na pytaniu o jednostkę miary masy

Ciekawe pytania z poprzednich odcinków "Milionerów"

W 558. odcinku wystąpiła pani Monika. Otrzymała pytanie dotyczące dziedziny sportu. Nie była z tego powodu zadowolona. Nie wiedziała, w jakim klubie gra obecnie Lewandowski. Na szczęście publiczność pomogła. W jednym z odcinków "Milionerów" Wystąpił pan Piotr. Mężczyzna walczył o 500 tysięcy złotych. Zastanawiał się, z połączenia jakich kolorów powstaje petrol. Więcej przeczytacie TUTAJ. ZOBACZ TEŻ: Piorunująca porażka w "Milionerach". Poległa na pierwszym pytaniu. Urbański zmylił publiczność