"Love Island. Wyspa miłości" doczekało się już siedmiu sezonów. W poprzednich odsłonach wiele singli znalazło upragnione drugie połówki. Randkowe show po raz kolejny zagości na ekranach telewizorów. Już wkrótce rozpoczną się nagrania do ósmej edycji. W rolę prowadzącej ponownie wcieli się Karolina Gilon. W jednym z wywiadów zdradziła kilka sekretów produkcji. Wyznała, czego można się spodziewać w nowym sezonie.

"Love Island. Wyspa miłości". Szykuje się nowa edycja. Karolina Gilon zdradziła kilka szczegółów

Niedawno Karolina Gilon udzieliła wywiadu portalowi Party.pl, w którym wyznała, co czeka widzów w nowym sezonie "Love Island". Prowadząca zdradziła także, że dla niej samej będzie to niespodzianka. Po raz pierwszy Gilon nie poznała jeszcze żadnego z uczestników. "W tym sezonie chciałam mieć niespodziankę i nie widziałam jeszcze żadnego uczestnika i ani jednej uczestniczki, bo ja też chcę być zaskakiwana. Uwielbiam to, uwielbiam tę taką niewiedzę, co mnie czeka tym razem na wyspie miłości. Także z ręką na sercu, nie widziałam jeszcze żadnych uczestników" - powiedziała w rozmowie. Warto przypomnieć, że wygrana para otrzymuje 100 tysięcy złotych.

Doda w 'Love Island' loveislandwyspamilosci/instagram

W poprzednim sezonie uczestnicy "Love Island" mogli liczyć na pomoc wyjątkowej gościny. Była nią Doda, która wystąpiła w kilku odcinkach. Bohaterowie randkowego show nie kryli zachwytu. Nie da się ukryć, że ujęcia z wokalistką przypadły do gustu również widzom. Karolina Gilon wyznała, czy i tym razem uczestnicy mogą spodziewać się wizyty Dody. "Słuchaj, no nie wiem. My chcemy zaskakiwać, za każdym razem mieć dla naszych widzów coś nowego, więc tym razem będzie znowu coś fajnego, być może jakiś gość" - wyznała prowadząca programu. Więcej zdjęć znajdziecie w galerii na górze strony.

Doda pojawiła się w kilku odcinkach "Love Island. Wyspy miłości". Gwiazda nie tylko wystąpiła w słonecznej Hiszpanii, ale również wkroczyła do akcji z uczestnikami. Pojawiła się w Kręgu Ognia. Wyznała bohaterom, co myśli o ich zachowaniu. Wokalistka pochwaliła ich lub skrytykowała. Szczególnie nie przypadł jej do gustu Adam, któremu wielokrotnie zwracała uwagę na głupie wybryki. Jak myślicie, Doda ponownie odwiedzi Wyspę Miłości? ZOBACZ TEŻ: "Love Island". Doda dołączyła do krytykujących Adama. Krótko i na temat

