Pierwsza edycja "Tańca z Gwiazdami" odbyła się w 2005 roku i choć program zmienił po jakimś czasie stację, to w dalszym ciągu cieszył się sporą popularnością. Odkąd Edward Miszczak został dyrektorem programowym Polsatu, w telewizji zaczęto wprowadzać wiele zmian. Przykładem może być tutaj nowa prowadząca "Nasz nowy dom". Program przez lata prowadziła Katarzyna Dowbor, a teraz jej rolę przejęła Elżbieta Romanowska. Okazuje się, że zmiany mogą dotknąć także "Taniec z Gwiazdami". Widzowie nie będą zadowoleni. Więcej zdjęć z poprzednich edycji programy znajdziesz w galerii na górze strony.

Edward Miszczak mówi wprost o przyszłości "Tańca z Gwiazdami"

Po jesiennej ramówce, na której zabrakło w tym roku tego popularnego programu, widzowie zaczęli się zastanawiać, czy telewizyjny show w ogóle powróci na antenę Polsatu. Edward Miszczak skomentował całą sytuację w rozmowie z serwisem Wirtualnemedia.pl. "Przede wszystkim domagamy się dobrego castingu od producenta. Zdecydujemy się na produkcję, gdy on będzie. (...) Ten program ma pewien defekt. Chodzi o to, że wszyscy już tańczyli. Stacja telewizyjna, sama produkując program, używa różnych argumentów, by przekonać gwiazdę do udziału. Program je odmładza, aktorki czy aktorzy żyją w legendzie "Tańca z Gwiazdami", w którym uczestniczyli ich koledzy" - powiedział Miszczak.

"Taniec z Gwiazdami" bez Iwony Pavlović?

Od jakiegoś czasu krążyły też plotki o tym, że stacja ma zrezygnować z zaproszenia Iwony Pavlović do kolejnej edycji "Tańca z Gwiazdami". Edward Miszczak potwierdził, że to jedynie plotki, a problem programu tkwi przede wszystkim w znalezieniu odpowiednich gwiazd. "Dancing with the Stars. Taniec z Gwiazdami" emitowany jest na antenie Polsatu od 7 marca 2014 roku.