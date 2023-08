Elżbieta Romanowska ostatnio zaczęła wcielać się w nową rolę. Aktorka rozpoczęła pracę jako prowadząca programu "Nasz nowy dom". Co jakiś czas chwali się zdjęciami z planu w mediach społecznościowych. Fani są jednak zaniepokojeni. Zauważyli, że Romanowska od jakiegoś czasu nie dzieli się kadrami z planów z Telewizji Polskiej. Warto przypomnieć, że aktorka występuje również w "Barwach szczęścia", które są emitowane przez TVP2. Czy to oznacza, że odeszła z produkcji?

Elżbieta Romanowska zniknie z "Barw szczęścia". Aktorka występuje teraz w konkurencyjnej stacji

Elżbieta Romanowska pracuje nad różnymi serialami. Tak się złożyło, że aktorka jest zatrudniona przez dwie konkurencyjne stacje. Była związana z Polsatem jeszcze przed tym, jak została prowadzącą "Naszego nowego domu". Gwiazda występowała w serialu "Pierwsza miłość". Ponadto Romanowska jest znana także z "Barw szczęścia", emitowanych na TVP2. Widzowie zastanawiają się, czy aktorka zrezygnuje z roli w serialu. Odpowiedź jest już pewna.

Na szczęście, postać Aldony nie zniknie z serialu "Barwy szczęścia". Obecnie aktorzy produkcji TVP mają przerwę w nagraniach. Jest to jednak pewne, że fani zobaczą Grzelakową w najnowszych odcinkach. W życiu bohaterki szykują się zmiany. W przerwie wakacyjnej Elżbieta Romanowska skupia się na pracy w konkurencyjnej stacji. Pracuje na planie "Naszego nowego domu" i "Pierwszej miłości". Więcej zdjęć Elżbiety Romanowskiej znajdziecie w galerii na górze strony.

Co dalej z postacią Aldony w "Barwach szczęścia"?

W życiu serialowej Aldony z "Barw szczęścia" szykują się zmiany. Wraz z partnerem Borysem zacznie poważnie zajmować się temat dziecka. Para marzy o zostaniu rodzicami. Niestety, kolejne próby będą nieudane. Aldona i Borys wybiorą się zatem do kliniki leczenia niepłodności, aby sprawdzić, gdzie leży problem. Wyjdzie na jaw, że jedno z nich ma poważne problemy zdrowotne. Po przerwie wakacyjnej bohaterka odgrywana przez Elżbietę Romanowską będzie chciała także przejść metamorfozę. Co będzie dalej? Widzowie przekonają się już wkrótce. ZOBACZ TEŻ: Elżbieta Romanowska nadaje prosto z planu "Naszego nowego domu". Jest przerażona tym, co tam zastała