Stefan i Karina Koch zaistnieli w programie "Chłopaki do wzięcia". Brat i siostra byli ze sobą bardzo zżyci. Niestety, jakiś czas temu ich relacje się popsuły. Wszystko się zmieniło, gdy w życiu mężczyzny pojawiła się Aldona. Nowa ukochana nie przepadała za siostrą Stefana. Choć kobiety próbowały się do siebie przekonać, nic z tego nie wyszło. Zakochani jakiś czas temu poinformowali, że spodziewają się dziecka. Potem podczas jednego z odcinków Stefan oświadczył się Aldonie przed kamerami. Jak się okazało, nie wszystko poszło zgodnie z planem.

Jakiś czas temu Stefan wyznał, że tak naprawdę nie jest pewny, czy zostanie ojcem. W mediach społecznościowych zdradził, że Aldona nie udowodniła mu w żaden sposób, że jest w ciąży. Zaledwie kilka dni później mężczyzna podjął decyzję o zerwaniu zaręczyn. "Prawda jest taka, że ja tej osoby nie kocham. Nie chcę się rozchodzić z tą osobą w żadnej złości i nie będę nic na nią źle mówił, bo to nie ma sensu" - wyznał na TikToku. Dokładne okoliczności sprawy nadal się nie wyjaśniły. Miesiąc po rozstaniu Aldona postawiła na zmiany.

Aldona przeszła metamorfozę. Uczestniczka postanowiła zmienić nieco swój wygląd. Aby to zrobić, wybrała się do fryzjera. Kobieta zdecydowała się przedłużyć włosy i odświeżyć kolor. Efektami podzieliła się na profilu na Facebooku. Fani mają podzielone zdania na temat jej przemiany. Pod postem pojawiło się dużo komentarzy pełnych krytyki. Część internautów jest jedna zachwycona metamorfozą. "Bardzo ładnie", "Piękne masz włoski", "Super wyglądasz, tak trzymaj" - pisali pod zdjęciem. Więcej zdjęć Aldony z "Chłopaków do wzięcia" znajdziecie w galerii na górze strony.

Rozstanie Aldony i Stefana z "Chłopaków do wzięcia" ucieszyło szczególnie pewną osobę. Karina nie posiadała się z radości. Siostra uczestnika nie ukrywała, że nie przepadała za bratową. Wielokrotnie o tym wspominała. Tuż po zerwaniu dawnych narzeczonych, Karina udostępniła filmik na profilu na TikToku. Ucieszona kobieta krzyczała, że dom został odzyskany. "Chata wolna" - dodała w opisie. Wygląda na to, że Karina jest zadowolona z decyzji brata. ZOBACZ TEŻ: "Chłopaki do wzięcia". Stefan i Aldona się rozstali. Wyrzucił ją z domu. Karina triumfuje