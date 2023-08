W 605. odcinku "Milionerów" o główną nagrodę walczyła pani Iwona z Iskrzyczyna. Okazało się, że nie jest to jej pierwsza wizyta w studiu teleturnieju. Wcześniej uczestniczka zasiadała na widowni, kibicując mężowi. Mężczyźnie udało się wygrać ćwierć miliona złotych. Jak poradziła sobie jego żona? Zawodniczkę zatrzymało pytanie o jednostkę miary masy.

"Milionerzy". Na decytonę rolnik powie kwintal lub:

A. metr

B. 100 metrów

C. tona

D. 100 ton

"Milionerzy". Prawidłowa odpowiedź na pytanie o jednostkę miary masy

Pani Iwona nie znała odpowiedzi na pytanie. "Decy to dziesięć, czyli na pewno nie metr i na pewno nie tona. 100 ton to dużo jak na rolnicze plony polne, zostałoby 100 metrów" - zastanawiała się na głos. Ostatecznie uczestniczka zdecydowała się zadzwonić do przyjaciela. Po drugiej stronie czekał jej mąż, który bez przekonania stwierdził, że chodzi o 100 metrów. Zawodniczka zasugerowała się słowami małżonka i zaznaczyła wariant B., który okazał się błędny. Prawidłowa odpowiedź to A.

