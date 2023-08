Anna Król wzięła udział w trzeciej edycji "Sanatorium miłości". Seniorka już na początku zwróciła uwagę Zbigniewa. Później mężczyzna zainteresował się jej koleżanką z pokoju. Choć w programie wydawało się, że między parą uczestników wszystko skończone, niedługo potem okazało się, że Ania i Zbyszek są szczęśliwie zakochani. W grudniu 2021 roku senior oświadczył się wybrance na antenie "Pytania na śniadanie". Niedawno Król ponownie gościła w śniadaniówce. Tym razem opowiedziała jednak o swojej metamorfozie.

"Sanatorium miłości". Spektakularna metamorfoza Anny. Seniorka zrzuciła 20 kilogramów

Anna i Zbigniew szykują się do ślubu. Każda panna młoda chce prezentować się jak najlepiej w tym wyjątkowym dniu. Seniorka z pewnością będzie wyglądać olśniewająco. Uczestniczka "Sanatorium miłości" postanowiła schudnąć. Zmotywował ją do tego syn. Zrzuciła 20 kilogramów. Niedawno Anna gościła w "Pytaniu na śniadanie", gdzie opowiedziała o swojej diecie.

U mnie motywacja była taka, że mój syn jest trenerem personalnym i co kilka dni słyszałam: "Mama, weź się za siebie" - przyznała.

Anna i Zbigniew 'Sanatorium miłości 3' Facebook/Sanatorium miłości TVP

Seniorka bardzo rozsądnie podeszła do odchudzania. Nie stosowała żadnych restrykcyjnych diet. Nie wprowadziła też morderczych treningów. Mimo to efekty okazały się naprawdę imponujące. "Odrzuciłam napoje gazowane, słodycze, smażone rzeczy. Musiałam o 180 stopni zmienić nawyki żywieniowe. Na początku nie jest to łatwo, ale dobrze, jak się ma wsparcie (...) Dieta to nie jest katowanie się, tylko właściwe żywienie" - stwierdziła.

"Sanatorium miłości". Anna pokochała aktywność fizyczną. Dziś ćwiczy regularnie

Zmiana diety to jedynie połowa sukcesu Anny. Uczestniczka "Sanatorium miłości" wprowadziła też do swojego życia regularną aktywność fizyczną. Nie zdecydowała się jednak trenować na siłowni. Ukochana Zbigniewa polubiła długie spacery, z czasem zapisała się też na zumbę i zajęcia taneczne. Przemiana seniorki zrobiła wrażenie na internautach. "Piękna", "Wyglądasz jak milion dolarów" - czytamy w komentarzach pod najnowszymi fotografiami Król. Więcej zdjęć odmienionej Anny znajdziecie w naszej galerii.