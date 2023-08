Niedawno informowaliśmy o wyjątkowej inwestycji Andrzeja, która miała przyciągnąć uwagę przyszłej wybranki. Mężczyzna planował budowę oczka wodnego. Teraz rolnik liczy straty, ponieważ awarii uległa jedna z maszyn. Andrzej rozwija swój kanał na YouTube. Niedawno nawet otrzymał srebrny przycisk za przekroczenie 100 tys. subskrybentów. Na filmikach pokazuje, jak zajmuje się gospodarstwem, naprawia maszyny i wykonuje drobne prace. Ostatnio rolnik przygotowywał się do zgrabienia siana i spotkała go niemiła niespodzianka. Więcej zdjęć Andrzeja i jego zmagań znajdziecie w galerii na górze strony.

Andrzej z Plutycz walczy ze zgrabiarką do siana

Awarii uległa zgrabiarka. Z początku Andrzej musiał ją oczyścić, ponieważ w koło było zaplątane siano. Po sprzątnięciu okazało się, że brakuje dwóch części. "Oj już zębów znowu nie ma. I znowu 5 zł do tyłu" - mówił zdenerwowany rolnik. Całą sytuację w złośliwy sposób skomentował jeden z internautów. "Już 5 zł w plecy, a jak jaszcze 2-3 zęby w tym sezonie pękną, to Andrzej będzie na skraju bankructwa, ale że ma łeb na karku, to zużyte zęby wykorzysta jako zawleczki, zaoszczędzi i wyjdzie na prostą" - napisał.

"Rolnicy. Podlasie". Kiedy emisja odcinków?

Program obejrzycie w każdą niedzielę na FOKUS TV o godz. 20:00. To właśnie tam możecie zobaczyć więcej działań Andrzeja. W produkcji udział biorą też inni bohaterowie, m.in. Emilia Korolczuk z Laszek, Agnieszka i Jarek z Bronowa czy Monika i Tomek z Pokaniewa. Seria ma na celu ukazanie zmagań rolników, w XXI wieku. ZOBACZ TEŻ: "Rolnicy. Podlasie". Gospodarstwo Andrzeja i Gienka odwiedzili geodeci. "Wyszło, że to nie istnieje"