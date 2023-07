Obecnie w stacji TVN trwają emisje powtórkowych odcinków "Milionerów". Program dotychczas zdobył mnóstwo fanów w całej Polsce. Tym razem swoich sił w grze o milion złotych spróbowała pani Olga Żukowicz z Gdyni. W 602. odsłonie show z determinacją walczyła o główną nagrodę. Jak sobie poradziła?

"Milionerzy". Ile zwierząt i jakie składano w starożytnej Grecji jako hekatombę?

Początkowo Pani Olga szła jak burza. Żadna z wcześniejszych kategorii nie stanowiła dla niej problemu. Uczestniczka bezbłędnie odpowiedziała na pytania dotyczące między innymi "Smerfów" czy historii antycznej. Chwilę później napotkała jednak pewne trudności. Kolejne pytanie brzmiało: Ile zwierząt i jakie składano w starożytnej Grecji jako hekatombę, co poświadcza samo to słowo? Dla uczestniczki zostały przygotowane cztery możliwe warianty:

A. jednego orła

B. dwie kozy

C. sto wołów

D. setki tysięcy lwów

"Milionerzy". Poprawna odpowiedź na pytanie

Pani Olga postanowiła dojść do prawidłowej odpowiedzi drogą dedukcji. Po krótkim namyśle bohaterka odcinka zaznaczyła odpowiedź "C. sto wołów". Nie była jednak pewna swojego zdania. Gdy tylko Hubert Urbański zaczął czytać poprawną odpowiedź, uczestniczka weszła mu w słowo. "...to nie jest poprawna odpowiedź" - dopowiedziała. "Przepraszam, zabieram ci kwestię" - szybko się zreflektowała. Prowadzący "Milionerów" zareagował ze śmiechem. Okazało się, że pani Olga wybrała dobrą odpowiedź. W ten sposób zyskała 75 tysięcy złotych.

"Milionerzy". Ciekawe pytania z poprzednich odcinków

W 598. odcinku "Milionerów" wystąpiła pani Alicja. Uczestniczka została zapytana o pasmo górskie, w którym jest najwyższy szczyt w Europie. Niestety, nie znała poprawnej odpowiedzi na to pytanie. Na szczęście mogła prosić o pomoc publiczność, która i tym razem okazała się niezawodna. W 557. odcinku "Milionerów" zagościł pan Piotr. Uczestnik miał szansę na zdobycie pół miliona złotych. Pokonało go jednak pytania o kolory. Bohater odcinka postanowił nie ryzykować i zrezygnował z dalszej gry. Końcowo udało mu się zdobyć 250 tysięcy złotych. ZOBACZ TEŻ: Wygrał "Milionerów" i wszystko wydał. Tomasz Orzechowski świętuje kolejny sukces