Tuż po wakacyjnej przerwie do emisji powróci kultowy i kochany przez Polaków serial "M jak miłość". Na wypadku, którego dozna Piotrek (Marcin Mroczek), się jednak nie skończy. Kinga (Katarzyna Cichopek) i Marysia (Małgorzata Pieńkowska) będą towarzyszyć mu przez trudne chwile, jednak w momentach słabości namiesza Rogowski!

REKLAMA

Zobacz wideo Katarzyna Cichopek pokazała kulisy kręcenia scen w "M jak miłość"

"M jak miłość" niebawem wraca na antenę. Widzów czeka wiele zmian

W 1736. odcinku "M jak miłość" po wakacjach Piotrek w końcu zwolni swoje tempo życia i wybierze się z rodziną na krótki urlop do Grabiny. Niestety na odpoczynek i regenerację nie będzie już czasu - wówczas przytrafi się feralny wypadek. W pewnym momencie Zduński złapie się za serce, dostanie zawału i padnie na ziemię. Świadkiem sytuacji będzie Kinga, która pomimo stresu zachowa świadomość i zimną krew i szybko weźmie pomoc. Zanim na miejscu pojawi się karetka, Kinga będzie dzielnie udzielać Piotrowi pierwszej pomocy. Telefonicznie instruować będzie ją j Artur. Następnie nadjedzie karetka i zabierze poszkodowanego do szpitala. To jeszcze nie koniec - ratownik medyczny poinformuje też Kingę, o ciężkim stanie i każdej możliwej opcji... nawet tej najgorszej.

Stan Piotra po przyjęciu na blok szpitalny się unormuje, ale tylko na chwilę. Kinga bowiem nie dowie się o kolejnym zawale, a jej mąż trafi na stół operacyjny. Odcinek będzie zatem przepełniony łzami i nagłymi zwrotami akcji - przyczyni się do tego także Artur, który zatai przed Kingą i Marysią stan zdrowia pacjenta.

"M jak miłość". Paweł wesprze zrozpaczoną Magdę. Zostawi dla niej Frankę?

Wielki powrót "M jak miłość". Widzowie mogą liczyć na dreszczyk emocji

Najnowszy odcinek popularnego serialu da widzom prawdziwy dreszczyk emocji! Tuż po tym jak Piotr traf na blok operacyjny, Kinga i Marysia będą czekały na dalszy rozwój wydarzeń i oczywiście nie opuszczą szpitalnego korytarza nawet na sekundę. W lamencie i płaczu nie będą mogły się pogodzić z tym, dlaczego padło akurat na Zduńskiego.

Emocji doda także postawa Rogowskiego, który nie poinformuje zdruzgotanych kobiet o kilku istotnych szczegółach dotyczących zdrowia Piotrka. Zrozpaczone żona i matka Piotra będą czuwać i rozpaczać nad losem ukochanego męża i syna. Kłamstwo Artura będzie miało jednak krótkie nogi, a Marysia w pewnym momencie zorientuje się, że ten coś ukrywa. Wówczas padną mocne słowa z ust doktora: "Rozmawiałem z doktorem Małeckim, Piotrek jest teraz na zabiegu, przechodzi koronarografię. Trzeba odblokować zatkaną tętnicę [...] W karetce jeszcze raz doszło do zatrzymania krążenia". Więcej zdjęć bohaterów serialu znajdziecie w naszej galerii.