Aneta Żuchowska zyskała rozpoznawalność poprzez udział w programie "Ślub od pierwszego wejrzenia". Według ekspertów produkcji kobieta idealnie pasowała do Roberta. Okazało się, że tym razem trafili w dziesiątkę. Para od razu się ze sobą dogadała. Uczestnicy szybko poczuli do siebie coś więcej. Krótko po zakończeniu nagrań zakochani zostali rodzicami Mieszka. Obecnie fani mogą śledzić ich życie prywatne za pomocą mediów społecznościowych.

Aneta Żuchowska z programu "Ślub od pierwszego wejrzenia" na "wychodnym". Fani zachwyceni kreacją

Aneta Żuchowska aktywnie działa na profilu na Instagramie. W sieci obserwuję ją prawie 200 tysięcy użytkowników. Żona Roberta z chęcią dodaje ujęcia z życia prywatnego. Często chwali się tym, jak spędziła dzień. W ostatni weekend postawiła na spotkanie z przyjaciółką. Kobiety wybrały się do Torunia. Ze zdjęć wynika, że panie poszły do restauracji, a następnie do baru. Pokusiły się również o słodkości w postaci piernika. "Mamuśki na wychodnym. Jak bardzo taka odskocznia jest czasem potrzebna" - napisała Aneta w poście.

Wzrok fanów przyciągnął jednak inny aspekt. Była nim stylizacji Anety Żuchowskiej. Na wypad w weekend kobieta postawiła na elegancką stylizację. Obserwatorzy mogli ją zobaczyć w jasnej sukience w brązowe paski. Dawna uczestniczka "Ślubu" dobrała do kreacji kurtkę w kolorze ecru. Nie zapomniała także o torebce w podobnym odcieniu. Całość została przełamana czerwoną szminką. Internauci zgodnie stwierdzili, że Aneta tego dnia prezentowała się bardzo ładnie. "Ślicznie", "Piękna kurteczka", "Pięknie wyglądasz" - pisali w komentarzach, zachwycając się jej strojem.

"Ślub od...". Aneta ma dość. Tak mówi o skutkach udziału w programie

Aneta Żuchowska często zachwyca stylem. To nie pierwszy raz, gdy fani ją komplementują

Aneta Żuchowska nie ukrywa, że lubi eksperymentować z kolorami w szafie. Już w szóstym sezonie programu "ślub od pierwszego wejrzenia" uczestniczka pokazała swoje wyjątkowe stylizacje. Kobieta często stawia na jasne, jaskrawe kolory. Dawną bohaterkę show można również podziwiać w pastelach. Żuchowska nierzadko prezentuje się również w garniturach. Tak było na ostatniej imprezie rodzinnej. "A pytań o garnitur dziewczyny nie zliczę! Nie jestem w stanie na wszystkie odpisać! A przecież on ma już z rok czy dwa, często go tu widzicie! (..) To żadna najnowsza kolekcja, ale ostatnio widziałam tam podobne piękne, wiosenne kolory! Na pewno znajdziecie coś podobnego!" - mówiła na profilu na Instagramie, odpowiadając na pytania fanów. ZOBACZ TEŻ: "Ślub od pierwszego wejrzenia". Aneta i Robert brylowali na ściance. Outfit zrobiła sama. "Wycięłam ze starej koszulki"