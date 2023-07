Anita Szydłowska i Adrian Szymaniak poznali się na planie trzeciej edycji "Ślubu od pierwszego wejrzenia". W finale programu małżonkowie postanowili dać sobie szansę i dzięki temu do dziś tworzą szczęśliwą parę. Doczekali się dwójki dzieci, Jerzego i Bianki. W tym roku zakochani świętowali piątą rocznicę ślubu. Fani coraz częściej pytają uczestników matrymonialnego eksperymentu, czy zamierzają przypieczętować swoją miłość przed ołtarzem. Niedawno Anita zdradziła, czy mają to w planach.

"Ślub od pierwszego wejrzenia". Anita i Adrian pójdą w ślady Agnieszki i Wojtka? "Nie mówimy NIE"

Anita i Adrian są bardzo aktywni w mediach społecznościowych. Uczestniczka matrymonialnego eksperymentu zgromadziła na instagramowym profilu ponad ćwierć miliona fanów. Niedawno para podzieliła się fotografiami z wesela przyjaciół. Podczas przyjęcia bawili się tak wyśmienicie, że zaczęli rozważać zorganizowanie kolejnego ślubu. "Po tym weselu mój mąż tak ogląda często filmiki, więc wrócił temat naszego ślubu. No cóż, nie mówimy NIE" - zdradziła na InstaStories. Szydłowska wyznała jednak, że prawdopodobnie nie nastąpi to szybko. "Pewne sprawy chcielibyśmy najpierw uporządkować, a z drugiej strony to "spontaniczność" to było kiedyś nasze drugie imię, dlatego się poznaliśmy" - napisała.

Inni bohaterowie "Ślubu od pierwszego wejrzenia", Agnieszka i Wojtek, postanowili po kilku latach powiedzieć sobie "tak" przed ołtarzem. Przygotowania do hucznego wesela relacjonowali w mediach społecznościowych i "Dzień dobry TVN". Czy Anita i Adrian pójdą ich śladem?

