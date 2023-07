Joanna Wielgosz i Kamil Osypowicz poznali się dzięki programowi "Rolnik szuka żony". Para od razu przypadła sobie do gustu. Jakiś czas temu dawni uczestnicy się zaręczyli. Na świat przyszła również ich córka Antonina. Wkrótce zakochani staną na ślubnym kobiercu. Ich ślub odbędzie się we wrześniu 2023 roku. Niedawno wyznali, jak przygotowują się do uroczystości.

"Rolnik szuka żony". Asia i Kamil przygotowują się do ślubu? Co zaplanowali?

Niedawno Asia i Kamil z programu "Rolnik szuka żony" udzielili wywiadu redaktorowi portalu planujemywesele.pl. Kamil wyznał, że głównie to Asia jest osobą planującą. Dzięki kreatywności jego partnerki nie musieli korzystać z pomocy profesjonalisty z tym zakresie. Końcowe decyzje podejmowali razem. Narzeczeni wyznali, że na ślub zaprosili 200 gości. Oczekują jednak, że pojawi się około 150 osób. Zakochani zdradzili również, w jakim stylu odbędzie się ceremonia. "Od samego początku wiedzieliśmy, że chcemy zostać w tematyce programu "Rolnik szuka żony" i nasze wesele będzie typowo sielskie i wiejskie. To będzie motyw przewodni" - zdradziła Asia w wywiadzie.

'Rolnik szuka żony' Joanna i Kamil Fot. @joasia.wielgosz, @kamil_os

Asia i Kamil przyznali, że nie mogą doczekać się ślubu. Na tę chwilę są gotowi, aby stanąć na ślubnym kobiercu. Wszystkie atrakcje i usługi są już zarezerwowane. Para opowiedziała nieco o sali weselnej. Wyznali, że jest to typowo "wiejska sala". Chcą, aby goście zapamiętali dobrą zabawę, a nie urządzony lokal. "Chcemy zrobić typowo swojskie wesele, takie jak było kiedyś. Gdzie ludzie się dobrze bawili bez żadnych wymysłów" - podkreślili. Asia i Kamil jako dekoracje wybrali głównie kwiaty polne. Nie zabraknie również zboża. Więcej zdjęć dawnych uczestników programu "Rolnik szuka żony" znajdziesz w galerii na górze strony.

Asia i Kamil z randkowego show "Rolnik szuka żony" przyznali, że póki co organizacja wesela nie jest stresująca. Z pewnością jednak z upływem czasu zaczną się denerwować. "Będziemy martwić się, czy wszystko jest dopięte na ostatni guzik, czy o wszystkim pamiętaliśmy. Z dnia na dzień będzie pewnie więcej stresu" - stwierdził Kamil. Dodali, że kluczem do bezstresowego planowania jest zabranie się do organizacji odpowiednio wcześniej. Narzeczeni wyznali również, że chcą wyprawić poprawiny. Opowiedzieli także, jak wyobrażają sobie dzień, w którym powiedzą sakramentalne "tak". "Najważniejsze jest to, żeby była dobra muzyka, dobre jedzenie i dobra zabawa" - stwierdzili zgodnie.