"M jak miłość" cieszy się niesłabnącym zainteresowaniem przez ponad 20 lat. Po wakacjach widzowie w końcu dowiedzą się, co dalej czeka serialowych bohaterów. Premiera najnowszego sezonu kultowej już produkcji zaplanowana jest na przełom sierpnia i września. Jak udało się nam już wcześniej ustalić, scenarzyści nie próżnowali, a akcji będzie pod dostatkiem.

"M jak miłość". Scenarzyści zaszaleli z wyobraźnią. Szykują powrót dawnej pary?

W pierwszych odcinkach po wakacjach skrzyżują się ze sobą dwa wątki Pawła (Rafał Mroczek) i Magdy (Anna Mucha). Paweł będzie przeżywać chwilowe zwątpienie w małżeństwo z Franką (Dominika Kachlik). Mężczyzna będzie czuć się zazdrosny o relację żony z jego córką Basią (Gabriela Raczyńska). Z kolei na Magdę czekają dwa traumatyczne wydarzenia. Najpierw niespodziewanie dowie się o śmierci ukochanego ojca. Później okaże się, że ojciec Nadii, dziewczynki, nad którą Magda sprawuje opiekę, żyje i będzie chciał wychowywać córkę. Te wydarzenia mogą na nowo zbliżyć do siebie dawnych kochanków.

W chwili żałoby po śmierci ojca, Paweł w mgnieniu oka poleci do Magdy i okaże jej potrzebne wsparcie. To nie będzie pierwszy raz, gdy porzuci obecną ukochaną, by pomóc byłej partnerce. Ostatnio czuwał nad Magdą, gdy ta miała problemy zdrowotne oraz, gdy przechodziła bardzo poważny kryzys w małżeństwie z Andrzejem (Krystian Wieczorek).

"M jak miłość". Zrozpaczona Magda będzie mogła liczyć na wsparcie przyjaciela

Jak podaje portal światseriali.interia.pl., w jednym z nowych odcinków Paweł zabierze Magdę na spacer nad Wisłę, by móc spokojnie porozmawiać z przyjaciółką i pomóc jej w trudnej sytuacji. "Masz ochotę na mały spacer? Nad Wisłę?" - powie. Magda przystanie na jego propozycję i znów prawie jak za dawnych lat byli kochankowie zaczną toczyć intymne rozmowy, w których pełno będzie zwierzeń. "Byłeś przy mnie. Zabierałeś mnie z domu, pozwalałeś mi się wypłakać. Pomilczeć. I to bardzo mi pomogło. Teraz już powinnam poradzić sobie sama" - powie Magda wzruszona zachowaniem przyjaciela. "Ale wiesz, że jestem do twojej dyspozycji o każdej porze dnia i nocy? Pamiętaj o tym." - upomni ją. "Pamiętam, Pawełku. I bardzo ci dziękuję" - skwituje Magda. Jesteście fanami "M jak miłość"? Premierowe odcinki serialu trafią do emisji już po wakacjach. Więcej kadrów z serialu znajdziecie w naszej galerii w górnej części artykułu.

'M jak miłość' Instagram/@mjakmilosc.official