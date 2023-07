Kamila Boś jest jedną z najbardziej rozpoznawalnych uczestniczek programu "Rolnik szuka żony". Atrakcyjna blondynka wystąpiła w ósmej edycji i dostała rekordową liczbę listów. Uczestniczka hitu TVP nadal cieszy się ogromną popularnością. Na Instagramie obserwuje ją 170 tysięcy internautów. Niedawno producentka pieczarek pochwaliła się na swoim profilu prezentem od jednego z kolegów z programu.

"Rolnik szuka żony". Kolega z programu zrobił Kamili niespodziankę. "Uwielbiam takie prezenty"

Kamila Boś jest bardzo aktywna w mediach społecznościowych. Rolniczka prezentuje na Instagramie nie tylko swoje dopracowane stylizacje, makijaże i fryzury, ale także urywki z życia codziennego. Ostatnio uczestniczka hitu TVP opublikowała zdjęcie prezentu-niespodzianki, jaki sprawił jej Maciej Kazek z siódmej edycji programu. Kamila dostała od niego skrzynkę czereśni. Producentka pieczarek była zachwycona przesyłką.

Dziękuję z niespodziankę. Uwielbiam takie prezenty - napisała na InstaStories.

Maciej szybko zareagował na relację rolniczki. "Nie ma za co, cała przyjemność po mojej stronie" - odpisał koleżance. Uczestnik siódmej edycji randkowego show od lat jest producentem czereśni. Myślicie, że Kamila odwdzięczy się za prezent, wysyłając Kazkowi pieczarki z własnej hodowli?

Jakiś czas temu Kamila poinformowała fanów, że trafiła na izbę przyjęć. Uczestniczka programu "Rolnik szuka żony" zdradziła, że wszystkiemu winna była reakcja alergiczna. Boś opublikowała najpierw nagranie, na którym widać zaczerwienioną nogę. Okazało się, że producentka pieczarek została ukąszona przez muchę końską. Na szczęście rolniczka szybko uzyskała pomoc medyczną. "Totalnie zapomniałam o tym, że mam uczulenie na muchy końskie i jak siedziałam na górze na wannie, to widziałam, że jedna mi się tam wbija. Ale zanim ją pstryknęłam, to zdążyła krew polecieć i teraz zobaczcie. Teraz to już ładnie wygląda, zeszła mi ta opuchlizna, ale nadal jest takie twarde, gorące i piecze od środka" - tłumaczyła. Więcej zdjęć Kamili Boś znajdziecie w galerii na górze strony.