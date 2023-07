W 643. odcinku "Milionerów" grę o główną wygraną rozpoczęła Julia Brozis z Gdańska, która sprawnie pokonała konkurencje w pytaniu eliminacyjnym. Uczestniczka pracuje w rekrutacji, a wcześniej studiowała filologię angielską, oraz zarządzanie i marketing. Julia na co dzień zajmuje się rekrutacją pracowników do działu IT. Jak poradziła sobie z rozgrywką? Od razu wyznała Hubertowi Urbańskiemu, że wzięła udział w teleturnieju, aby wygrać główną wygraną.

"Milionerzy". Uczestniczka po telefonie do mamy zrezygnowała z gry

W 643. odcinku "Milionerów" grę zaczęła Julia Brozis. Przez pierwsze pytanie przebrnęła bez dłuższego zastanowienia. W pytaniu za tysiąc złotych nie była pewna odpowiedzi i wykorzystała pierwsze koło ratunkowe "50/50". Kojot wygląda jak coś pomiędzy: A. kuną a łasicą, B. bobrem a wiewiórką, C. rysiem a żbikiem. Po eliminacji połowy pytań zdecydowała się na wariant "D" i tym samym przeszła do dalszej rozgrywki. Kolejne koło ratunkowe uczestniczka wykorzystała na pytaniu o dziesięć tysięcy złotych. Zagadnienie dotyczyło piłki nożnej i Julia przyznała, że kompletnie nie interesuje się tą dziedziną sportu.

Kto w marcu 2023 r. w meczu z Albanią w trakcie eliminacji do Euro strzelił zwycięskiego gola dla Polski?

a) Jan Bednarek

b) Piotr Zieliński

c) Robert Lewandowski

d) Karol Świderski

Dzięki podpowiedzi publiczności zdecydowała się na odpowiedź "D" i tym samym przeszła do dalszej rozgrywki. Pytanie za 20 tysięcy złotych dotyczyło tytułowej bohaterki serialu Netfliksa, w której rolę wcieliła się Jenna Ortega. To jej choreografia do piosenki "Goo Goo Muck" zespołu The Cramps robiła furorę w sieci. Julia bez zastanowienia postawiła na Wednesday.

Tytułowa bohaterka serialu, w którym odgrywająca ją Jenna Ortega stworzyła kultową choreografię do piosenki "Goo Goo Muck" zespołu The Cramps, to:

a) Monday

b) Tuesday

c) Wednesday

d) Friday

"Milionerzy". Czym jest awanturka? Uczestnik wykorzystał aż dwa koła

W pytaniu o 40 tysięcy złotych uczestniczka nie potrafiła udzielić prawidłowej odpowiedzi i zdecydowała się na telefon do przyjaciela. O pomoc poprosiła mamę, niestety ona także nie wiedziała, którą z odpowiedzi zaznaczyć. W tym momencie uczestniczka zrezygnowała z dalszej gry i tym sposobem wygrała jedynie 20 tysiecy złotych. "Trzeba podjąć ostateczną decyzję, dlatego ja podziękuję za grę" - stwierdziła. Prawidłową odpowiedzią okazała się odpowiedź "D". "Grasować, to napadać na określony teren, a grasejować, to wymawiać nietypowo "r", tak bardziej z francuska" - podkreślił Hubert Urbańskl.

Mogą grasować i mogą grasejować:

a) kozy śruborogie

b) kózki kaspijskie

c) kozieradki

d) koziegłowianki

'Milionerzy'. Odcinek 643. fot. screen Player.pl

"Milionerzy". Te pytania sprawiły trudności uczestnikom

W 640. odcinku "Milionerów" pojawił się pan Rafał. Mężczyzna zmagał się z historycznym pytaniem. Jak się okazało, nie była to jego ulubiona dziedzina. Aby odpowiedzieć na pytanie, uczestnik wykorzystał aż dwa koła ratunkowe. Natomiast, w 625. odcinku "Milionerów" o główną nagrodę walczył pan Sławomir. Mężczyzna został zapytany o popularny znak drogowy. Pewny siebie od razu wskazał jedną z opcji. Niestety, tym razem intuicja zawiodła uczestnika. Z pozoru błahe pytanie rozłożyło go na łopatki. Jesteście fanami "Milionerów"? Odcinki można oglądać od poniedziałku do czwartku o godzinie 20:55 na antenie TVN.