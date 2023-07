Zmiany, zmiany, wszędzie zmiany. Od wielu tygodni mówi się o nich także w kontekście "The Voice Kids". Odejście Dawida Kwiatkowskiego wywołało prawdziwą spiralę sensacji i domysłów. Później pojawiły się też plotki o tym, że z programu odchodzi również Cleo, a jej potencjalnej następczyni szukano w Blance i Marinie Łuczenko-Szczęsnej. Koniec z niewiadomymi. Przyszedł czas na konkrety. Więcej zdjęć znajdziesz w galerii na górze strony.

REKLAMA

Zobacz wideo Anna Karwan otworzyła się na temat córki. Wyśle ją do „The Voice Kids"?

Wyjątkowy debiut trenerski w "The Voice Kids"

Wszystko jasne. Cleo zostaje w roli trenerki i po raz kolejny będziemy mogli ją oglądać na ekranie z Tomsonem i Baronem. Do ekipy dołącza aktorka, piosenkarka i tancerka, Natasza Urbańska. W wywiadzie dla TVP Natasza opowiedziała o swoim debiucie w roli trenerki. "Chcę być największym oparciem dla moich podopiecznych (...) Chcę zarazić je pasją do sceny, pokażę też może parę kroków. Najważniejsze dla mnie to stworzyć fajne relacje z uczestnikami. Kiedy pojawia się zaufanie, obawy znikają. Razem pracujemy na sukces. Czuję ogromną odpowiedzialność, natomiast jestem świadoma swojego warsztatu, wiedzy i obycia scenicznego, więc świadomie przyjęłam zaproszenie do programu".

Doda jurorką w "The Voice of Poland"? Jest pewien szkopuł

Nowa edycja "The Voice Kids" Z Nataszą Urbańską. Kiedy będzie można oglądać?

To już siódma edycja "The Voice Kids" i jak widać po sukcesie m.in. Sary James, Roksany Węgiel i Viki Gabor, program jest idealną platformą do promowania młodych talentów. Poprzednią edycję wygrała Martyna Gąsak z drużyny Dawida Kwiatkowskiego. Emisja nowego sezonu ma rozpocząć się wiosną 2024 roku, na TVP2. ZOBACZ TEŻ: Doda musi obejść się smakiem. Straciła szansę na posadę w TVP. "Nie można ciągnąć dwóch srok za ogon" [PLOTEK EXCLUSIVE]