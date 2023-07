Ania i Włodek byli uczestnikami piątej edycji programu "Love Island. Wyspa miłości". Ich relacja wzbudziła niemałe emocje wśród telewidzów. Choć od razu przypadli sobie do gustu, przechodzili kilka razy przez poważne kryzysy. To jednak nie stanęło na ich drodze do szczęścia. Po powrocie do Polski zdecydowali się kontynuować relację. Często publikowali szczegóły swojego życia prywatnego w mediach społecznościowych.

Związek Ani i Włodka z programu "Love Island. Wyspa miłości" przez długi czas miał się dobrze. Para nawet zdecydowała się na wspólne zamieszkanie. Swoim prywatnym życiem dzielili się z obserwatorami na profilach na Instagramie. Szczególnie aktywna w tej sferze była Ania, którą obecnie śledzi prawie 80 tysięcy użytkowników. Po jakimś czasie para postanowiła zakończyć związek. Oboje szybko poinformowali o tym fanów. Ostatnio jednak postanowili zaskoczyć. W mediach społecznościowych pojawiły się ich wspólne ujęcia.

Okazało się, że Ania i Włodek niedawno spotkali się ze wspólnymi znajomymi. Z tego powodu obserwatorzy zaczęli spekulować, czy dawni uczestniczy przypadkiem do siebie nie wrócili. Odpowiedź przyszła szybciej, niż się spodziewali. Ania opublikowała zdjęcie, na którym trzyma tajemniczego mężczyznę za rękę. Obserwatorzy są pewni, że para postanowiła dać sobie drugą szansę. Czy wkrótce Ania i Włodek ogłoszą wielki powrót? Co myślicie?

Po zakończeniu nagrywek do randkowych show często słyszy się o tym, że pary postanowiły się rozstać. Rzadziej natomiast zdarza się, że dawni uczestnicy do siebie wracają. Jak się okazało, nie jest to niemożliwe. Decyzję o powrocie podjęli ostatnio Aleksandra i Adrian z czwartej odsłony. Jakiś czas temu kobieta poinformowała o zakończeniu związku. Fani byli jednak pewni, że ich drogi jeszcze kiedyś się skrzyżują. Mieli rację. W kwietniu 2023 roku na profilach Oli i Adriana na Instagramie pojawiły się wspólne zdjęcia. "No to co? Już oficjalnie wspólnie chcielibyśmy życzyć wam wesołych świąt. Wróciliśmy" - napisali w mediach społecznościowych. Obserwatorzy nie kryli radości. ZOBACZ TEŻ: Modelka o sekretach produkcji "Love Island". Wspomniała o zakazach w ubiorze. "Nie zamierzam nosić pieluchy"